Dall’inflazione alla disoccupazione, Trump nega ogni responsabilità e attacca Biden: “Ho ereditato un disastro”

La novità è che stavolta Donald Trump almeno ha parlato dell’inflazione, non negando – come sempre fatto finora – che il problema esista. Ma anche stavolta la colpa l’ha scaricata su qualcun altro, raccontando inoltre un mondo ben distante dalla realtà. Il presidente degli Stati Uniti, nel suo discorso alla nazione, difende le sue politiche economiche e mette sotto accusa il suo predecessore, Joe Biden.

“Ho ereditato un disastro”, afferma Trump, sostenendo che però ora “l’America è tornata”. Stavolta il presidente Usa non ha parlato più di tanto della politica estera, limitandosi a dire di aver “risolto otto guerre” e senza mai parlare dell’Ucraina né del Venezuela.

Trump all’attacco di tutti

Il discorso di Trump è stato tutto all’attacco. Anche dei democratici, a cui scaricare la colpa praticamente di tutto. Mentre per sé rivendica un “calo veloce dei prezzi”, ma anche “salari che crescono più dell’inflazione”. E come al solito si loda per presunti obiettivi raggiunti: “Sto sistemando le cose, avremo un boom economico mai visto prima”.

Il problema è che il caro vita resta ed è un problema sempre più sentito. E non aiuta neanche un mercato del lavoro che presenta rilevanti segnali di debolezza, con la risalita del tasso di disoccupazione. Trump annuncia poi il “dividendo del guerriero”, da 1.776 dollari per i militari. “Gli assegni sono già stati spediti, arriveranno per Natale”, dice il presidente Usa.

Il discorso di Trump, però, sembra dettato soprattutto dalla necessità di provare e riguadagnare consensi in un periodo difficile, in cui la sua popolarità scende e la situazione per i cittadini americani è tutt’altro che semplice, soprattutto sul fronte dei prezzi (con l’inflazione risalita al 3%). Quel che fa il presidente Usa è scaricare ogni colpa su Biden e sostenere che lui sta ottenendo grandi risultati, anche se ancora è presto per vederli.