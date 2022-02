Dario Buzzolan: età, libri, moglie, figli e Instagram dello scrittore finalista al Premio Strega 2022

Chi è Dario Buzzolan: lo scrittore è uno dei finalisti annunciati nell’ambito del Premio Strega 2022 con il romanzo Perché non sanno.

Dario Buzzolan: biografia, età e libri

Dario Buzzolan è nato a Torino il 12 ottobre 1966 e ha 55 anni. Dopo aver conseguito la laurea in Filosofia Teoreticacon Gianni Vattimo presso il capoluogo piemontese, ha pubblicato alcuni romanzi e ha dato inizio alla sua carriera di autore televisivo.

Tra i romanzi scritti dallo scrittore, possono essere citati:

1999 – Dall’altra parte degli occhi (Mursia), vincitore del Premio Calvino;

(Mursia), vincitore del Premio Calvino; 2000 – Non dimenticarti di respirare (Mursia);

2003 – Tutto brucia (Garzanti);

2007 – Favola dei due che divennero uno (Baldini Castoldi Dalai);

2009 – I nostri occhi sporchi di terra (Baldini Castoldi Dalai), finalista al Premio Strega 2009;

di terra (Baldini Castoldi Dalai), finalista al Premio Strega 2009; 2013 – Se trovo il coraggio (Fandango Libri);

2016 – Malapianta (Baldini&Castoldi);

2018 – La vita degna (Manni Editori);

2020 – In verità (Mondadori);

2022 – Perché non sanno (Mondadori), finalista al Premio Strega 2022.

Inoltre, è autore di testi teatrali come Target e Visita dell’uomo grigio.

Tra il 2004 e il 2005, Buzzolan è stato conduttore e coautore del format Anni luce trasmesso su La7. Dal 2010 al 2017, invece, è stato capo autore della trasmissione Agorà, in onda su Rai 3. Infine, in qualità di autore, ha collaborato anche alla realizzazione di molti programmi televisivi come Le parole della settimana di Massimo Gramellini, M di Michele Santoro oppure Cartabianca di Bianca Berlinguer.

Moglie, figli e Instagram dello scrittore finalista al Premio Strega 2022

Per quanto riguarda la sua vita privata, Dario Buzzolan è il secondo figlio di Ugo Buzzolan, giornalista italiano considerato come il creatore della critica televisiva italiana. Da alcuni anni, lo scrittore ha una relazione con la giornalista Luisella Costamagna, con la quale ha avuto un figlio, Davide.

Buzzolan ha un account Instagram ufficiale che usa principalmente per condividere con i suoi followers questioni legate al lavoro.