Davide Silvestri: famiglia, fidanzata, genitori e rapporto con Kekko dei Modà

Chi è Davide Silvestri, l’attore che ha partecipato alla sesta edizione del GF Vip, classificandosi al secondo posto.

Davide Silvestri: famiglia, genitori e carriera

Davide Silvestri è nato a Milano il 17 maggio 1981, ha 40 anni ed è alto 170 centimetri. L’attore proviene da una famiglia di artigiani ed è estremamente legato sia a suo padre, che lavora come metalmeccanico, che a sua madre. La sua carriera nel mondo dello spettacolo è cominciata per caso nel momento in cui una fotografa lo ha avvicinato alla fermata della metro Moscova di Milano. La donna, colpita dalla bellezza di Silvestri, gli ha chiesto di scattargli alcune foto. In questo modo, ha cominciato a lavorare in alcune pubblicità e come modello mentre, a soli 17 anni, ha intrapreso la carriera di attore.

Nel 1999, ha raggiunto il successo e si è fatto conoscere dal grande pubblico entrando nel cast della soap opera Vivere. Successivamente, si è classificato quarto alla prima edizione de L’Isola dei Famosi, allora condotto da Simona Ventura. Nel 2005, poi, ha cominciato a frequentare l’Accademia dei Filodrammatici di Milano per poter perfezionare la sua formazione e dando una svolta alla sua carriera cinematografica e teatrale.

L’attore, infatti, ha preso parte a numerose produzioni come Scrivilo sui muri del 2007, La fidanzata di papà del 2008 o, ancora sul piccolo schermo, in Prima della felicità, Benvenuti a tavola e Don Matteo 9. Negli ultimi anni, è apparso in Che Dio ci aiuti e Squadra mobile.

Nel 2021, ha partecipato alla sesta edizione del GF Vip, posizionandosi come il secondo in classifica, dietro la vincitrice Jessica Hailè Selassiè.

Azienda di birra Lira e addio al mondo dello spettacolo

Al momento, l’attore ha deciso di prendersi una pausa dal mondo dello spettacolo e ha istituito un’azienda specializzata nella produzione di birra artigianale nota come Lira. Sul LinkedIn, infatti, Davide Silvestri appare come Titolare dell’Azienda Birra Lira SAS.

A proposito della sua attività fondata nel 2018, l’ex gieffino ha dichiarato: “Sono concentrato solo sulla mia birra, che si chiama Lira, come la vecchia valuta italiana. Le mie ricette hanno per simboli una cornucopia e un agricoltore, proprio come le vecchie monete da una e due lire. E ognuna porta la firma del ‘governatore’ che sono io, e del cassiere, Kekko (suo cugino e cantante dei Modà), socio nell’impresa”.

Fidanzata di Davide Silvestri e rapporto con Kekko dei Modà

Per quanto riguarda la sua vita privata, Davide Silvestri è fidanzato con una ragazza di nome Alessia, lontana dal mondo dello spettacolo. Precedentemente, ha avuto una relazione con la psicologa Valentina Mangili.

L’attore è molto legato a suo cugino Kekko, noto per essere il frontman dei Modà. Il cantante, infatti, è stato accanto all’ex gieffino in molte circostanze, aiutandolo ad affrontare e superare momenti difficili.

Silvestri ha un profilo Instagram particolarmente attivo che conta circa 83,4 mila followers.