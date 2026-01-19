È un inferno di lamiere contorte e urla nel buio quello che si è aperto domenica sera nel sud della Spagna, dove la collisione e il deragliamento di due treni ad alta velocità hanno provocato almeno 39 morti e 73 feriti, quindici dei quali in condizioni disperate. Un bilancio ancora provvisorio, destinato purtroppo ad aggravarsi.

Il disastro ferroviario è avvenuto intorno alle 19.40, nei pressi della stazione di Adamuz, piccolo centro della provincia di Cordoba, in Andalusia. Secondo la ricostruzione iniziale, un convoglio dell’operatore privato Iryo, partito da Malaga alle 18.40 e diretto alla stazione madrilena di Atocha con 317 passeggeri a bordo, ha deragliato con gli ultimi tre vagoni, finendo per invadere la linea adiacente.

Proprio in quel momento stava transitando un treno Renfe, diretto a Huelva. L’impatto è stato devastante: anche il convoglio Renfe è deragliato e i primi due vagoni dell’Alvia, sui quali viaggiavano 53 persone, sono stati quasi completamente distrutti. Le carrozze sono precipitate lungo un terrapieno di circa quattro metri, in una zona scoscesa e difficile da raggiungere, a circa quattro chilometri dal centro abitato.

Le immagini diffuse sui social dai passeggeri mostrano vagoni capovolti, metallo accartocciato e feriti che chiedono aiuto. Scene drammatiche che raccontano meglio di qualsiasi parola la violenza dell’incidente. “Il problema è che i vagoni sono completamente deformati, con persone all’interno”, ha spiegato alla televisione spagnola il capo dei vigili del fuoco di Cordoba, confermando le difficoltà dei soccorsi.

L’area è stata immediatamente isolata: tutte le strade di accesso sono state chiuse per consentire l’arrivo dei mezzi di emergenza. Il palazzetto dello sport municipale di Adamuz è stato trasformato in un ospedale da campo, mentre i feriti più gravi sono stati trasferiti all’ospedale Reina Sofía di Cordoba. I passeggeri rimasti illesi sono stati accompagnati in pullman a Malaga, Siviglia e Cordoba.

A causa dell’incidente, le linee ad alta velocità tra Madrid e il sud della Spagna resteranno sospese per l’intera giornata. Le cause del deragliamento saranno ora analizzate da una commissione indipendente incaricata di fare luce su uno dei più gravi disastri ferroviari degli ultimi anni nel Paese.

I dubbi del ministro

“Tra i due convogli, l’Alvia è quello che ha avuto la peggio” nel deragliamento di Adamuz (Cordoba), dove un treno ad alta velocità Iryo e un convoglio di Renfe sono deragliati sulla linea Madrid-Andalusia”. Questo quanto raccontato in conferenza stampa dal ministro spagnolo dei Trasporti, Oscar Puente, facendo il punto sulla situazione.

Dopo l’impatto i primi due vagoni dell’Alvia, con 63 passeggeri complessivi a bordo, “sono precipitati in un terrapieno” di circa cinque metri. Puente non ha fornito indicazioni sulle possibili cause del deragliamento, ma ha rilevato che “l’incidente è stato estremamente strano”, in quanto si è verificato “su un tratto retto, su una linea rinnovata di recente” e ha coinvolto un treno di Iryo “praticamente nuovo”. “Lo stato della via ferroviaria era buono”, ha ribadito.

“Stiamo parlando di materiali nuovi”, ha aggiunto, ricordando che sulla tratta Andalusia-Madrid sono stati investiti “700 milioni di euro e i lavori di sostituzione dei cambi dell’infrastruttura si sono conclusi a maggio, secondo Adif”, il gestore statale delle ferrovie. “Speriamo che l’inchiesta aiuti a chiarire le case dell’incidente”, ha concluso il ministro.