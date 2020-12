Di Maio mantiene la parola. Sono rientrati i primi 160 italiani bloccati nel Regno Unito

Come da programma, sono rientrati a Roma, con un volo Alitalia atterrato all’aeroporto di Fiumicino da Londra Heathrow, i primi 160 italiani che risultavano residenti in Italia o in condizioni di urgenza o criticità come previsto dall’ordinanza firmata dai ministri Luigi Di Maio, Roberto Speranza e Paola De Micheli. Il piano di rientro, fortemente voluto dalla Farnesina, è stato necessario per mettere fine alla crisi scaturita dallo stop ai voli deciso dalla maggioranza dei Paesi Ue con l’intento di limitare il contagio del nuovo ceppo del Covid-19 che si è largamente diffuso nel Regno Unito.