Di Pietro in corsa per il dopo Laganà nel Cda Rai

L’Associazione Rai Bene Comune-Indignerai, fondata dall’ex consigliere Riccardo Laganà, recentemente scomparso, ha deciso di candidare Davide Di Pietro per le prossime elezioni del membro del consiglio di amministrazione che, per legge, deve essere scelto dai dipendenti dell’azienda di Viale Mazzini.

“L’Associazione, dopo la tragica scomparsa del suo amato e compianto fondatore Riccardo – si legge in un post -, si è interrogata a lungo sull’opportunità diproporre una candidatura per le prossime elezioni del Consigliere eletto dai dipendenti Rai, tanto vivo e presente è il suo ricordo. Mettendo da parte con grande sforzo dolore e perplessità, si è ritenuto doveroso dar seguito all’operatosvolto da Riccardo con incessante impegno, dedizione ecompetenza. Il suo esempio, i suoi principi e i suoi valori non possono e non devono essere dispersi”.

Già vicepresidente dell’associazione Rai Bene Comune, Davide Di Pietro resterebbe nel solco del consigliere scomparso

Da qui la decisione di candidare Di Pietro che ha subito chiarito che agirà proprio nel solco di Laganà. Ora si attende solo di capire quando effettivamente ci saranno le votazioni. Secondo quanto risulta al nostro giornale, Di Pietro – già vicepresidente dell’associazione – dovrebbe avere vita facile nel vincere le elezioni e così subentrare a Laganà. A meno che non vadano in porto le manovre in atto – secondo sempre voci di corridoio – di uomini della maggioranza che vorrebbero ovviamente un rappresentante dei dipendenti Rai più incline alla logiche e alle politiche della stessa maggioranza di governo. Vedremo cosa accadrà.