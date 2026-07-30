I corridoi si chiudono, a Gaza si muore pure di attesa. E intanto ci sono 18mila palestinesi da curare, tra cui 4mila bambini.

Diciottomila e cinquecento pazienti di Gaza aspettano cure che nella Striscia non esistono più, e circa quattromila sono bambini. Uno si chiamava Hussein, dieci anni, leucemia, morto mentre aspettava l’autorizzazione a raggiungere un ospedale a un’ora di strada. Lo ha ricordato in udienza l’avvocata Adi Lustigman, per Physicians for Human Rights Israel e altre quattro organizzazioni. La Corte suprema ha respinto il ricorso per riaprire il corridoio sanitario verso gli ospedali palestinesi di Cisgiordania e Gerusalemme Est. Michele Giorgio ne ha dato conto sul manifesto il 22 luglio.

In aula lo Stato ha riconosciuto che le evacuazioni mediche sono scese a circa il dieci per cento del livello precedente l’ottobre 2023, e i giudici hanno suggerito di mandare i malati in paesi terzi. Nel luglio 2024 la Corte internazionale di giustizia aveva dichiarato illegale l’occupazione israeliana dei territori palestinesi.

A Londra la stessa parola cambia lingua. Il ministero dell’Interno blocca l’uscita di decine di donne e bambini mentre il Foreign Office si dichiara pronto a farli passare dalla Giordania. Ai legali del dottorando Bassem Abudagga, che descrivevano tende infestate e bombardamenti, il 15 luglio l’Home Office ha risposto che quelle condizioni “non sono considerate tali da costituire circostanze cogenti”. In alcuni fascicoli i bambini risultano un rischio per la sicurezza perché vengono da un territorio “in cui operano terroristi”.

E l’Italia è il terzo capitolo. Il 28 luglio Autismo Abruzzo ha scritto alla Farnesina e al ministero per le Disabilità chiedendo un corridoio sanitario per Kenan, sei anni, autistico, famiglia registrata all’Unrwa. L’associazione segnala la disponibilità del sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi ad accoglierla. La domanda è depositata.

Hussein è morto aspettando e Kenan aspetta. Nel linguaggio degli atti che decidono chi esce da Gaza, morire di attesa resta una circostanza che non è considerata cogente.