I sorvoli ignorati di Netanyahu

Dalla base aerea di Nevatim, senza orario annunciato e senza giornalisti a bordo, il 27 luglio è decollato il Wing of Zion con Benjamin Netanyahu diretto a Washington. Poche ore dopo l’aereo era sopra l’Italia. Ynet, con la firma di Itamar Eichner, aggiunge la riga che sposta la vicenda: la rotta era stata concordata con Roma e Parigi, e i due governi avevano assicurato a Israele il passaggio sicuro.

Sul primo ministro israeliano pende dal 21 novembre 2024 un mandato d’arresto della Corte penale internazionale che gli attribuisce anche il crimine di “affamamento come metodo di guerra”, e nel dicembre 2025 la Camera d’appello ha respinto il ricorso con cui Israele chiedeva di cancellarlo. L’Italia è Stato parte dello Statuto di Roma. Quando un gruppo di legali chiese gli atti dei sorvoli precedenti, nell’ottobre 2025, la presidenza del Consiglio rispose per iscritto di “non avere agli atti la documentazione richiesta”.

Nelle stesse ore alla Farnesina si aprivano le sessioni tecniche dell’Alleanza globale per la soluzione a due Stati, con una trentina di delegazioni. Per il 29 luglio è previsto il segmento di alto livello copresieduto dal ministro degli Esteri Antonio Tajani e dal saudita Faisal bin Farhan. A Rainews, il 28 luglio, Tajani ha chiesto che «il governo israeliano dopo la campagna elettorale abbia il coraggio di dire basta e fermare queste persone», i coloni. Il voto israeliano è il 27 ottobre, con tre mesi di attesa.

L’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari, nel rapporto del 23 luglio, conta 59 palestinesi uccisi e oltre centonovanta feriti fra il 15 e il 22 luglio. Dall’annuncio del cessate il fuoco, il 10 ottobre 2025, i morti sono 1.180.

«Roma è capitale di pace», ha detto Tajani nella stessa intervista, «siamo stati scelti perché siamo in grado di interloquire con tutti». Il 27 luglio l’interlocuzione con Gerusalemme c’è stata, e ha riguardato un corridoio aereo.