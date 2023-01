Dimitri Medvedev attacca il ministro della Difesa Guido Crosetto: “Uno sciocco raro”. Accordo Italia-Francia per invio di missili in Ucraina

Dimitri Medvedev attacca il ministro della Difesa Guido Crosetto con parole molto dure. Intanto, Crosetto e il ministro della Difesa francese Lecornu stringono un accordo miliardario per destinare missili in Ucraina.

Il vicepresidente del consiglio di sicurezza russo Dimitri Medvedev attacca il ministro della Difesa Guido Crosetto

Il vicepresidente del consiglio di sicurezza russo Dimitri Medvedev ha attaccato il ministro della Difesa Guido Crosetto. Le parole del vicepresidente russo sono state riportate su Telegram e arrivano direttamente al ministro italiano. Non ci sono molti sciocchi nelle strutture di potere europee, ma il ministro della Difesa italiano ha definito la fornitura di veicoli blindati e di altre armi all‘Ucraina un modo per evitare la Terza guerra mondiale. Un raro eccentrico”. Il vicepresidente russo ha poi aggiunto: “Se dovesse scoppiare una Terza guerra mondiale, non salveranno i carri armati e nemmeno i jet da combattimento. Sicuramente sarà tutto in macerie”.

Le parole di Crosetto sulla Terza guerra mondiale

Il ministro italiano Crosetto aveva detto che “la terza guerra mondiale inizierebbe nel momento in cui carri armati russi arrivassero a Kiev e ai confini d’Europa. Fare in modo che non arrivino è l’unico modo per fermare la terza guerra mondiale”.

Intanto, Italia e Francia hanno concordato l’acquisto congiunto di 700 missili Aster-30 per il sistema di difesa aerea Samp-T, da destinare all’Ucraina. La notizia è stata data dal giornale francese l’Opinion e vede un accordo da due miliardi di euro tra il ministro della Difesa, Crosetto, e il suo omologo francese Sébastien Lecornu.

Leggi anche: Guerra in Ucraina, la Russia prepara un attacco il 24 febbraio a un anno di distanza dall’invasione. Zelensky: “Estremamente grave la situazione al fronte”