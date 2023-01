Guerra in Ucraina, la Russia prepara un attacco il 24 febbraio a un anno di distanza dall’invasione. Zelensky: “Estremamente grave la situazione al fronte”

Guerra in Ucraina, l'esercito russo avrebbe programma un nuovo grande attacco il giorno del 24 febbraio. Una data simbolica per la Russia.

Guerra in Ucraina, nuova minaccia arriva dalla Russia. Sarebbe stato programmato un forte attacco nella giornata del 24 febbraio, una data simbolica che ha visto a distanza di un anno l’invasione dell’esercito russo nei confini ucraini.

Guerra in Ucraina, la Russia prepara un attacco il 24 febbraio a un anno di distanza dall’invasione

La guerra in Ucraina continua e purtroppo la fine non si vede, con morti e feriti da una parte e dall’altra. Oleksii Danilov, segretario del Consiglio per la sicurezza nazionale e la difesa dell’Ucraina, ha dichiarato a Radio Svoboda che la Russia starebbe preparando una nuova ondata di attacchi in vista del prossimo 24 febbraio, data fortemente simbolica per l’esercito russo che diede inizio all’invasione nel territorio ucraino. “I russi si stanno preparando per la massima attivazione – ha dichiarato Danilov – tenendo conto del fatto che si tratta di persone dell’Urss, e credono che entro l’anniversario dovrebbero avere dei risultati. Non è un segreto che si stiano preparando per una nuova ondata in vista del 24 febbraio. C’è da capire su quali fronti vorranno colpire”.

Intanto, l’Occidente invierà 321 carri armati all’Ucraina. Lo ha dichiarato l’ambasciatore di Kiev a Parigi, Vadym Omelchenko, nel corso di una intervista alla Bfm affiliata alla Cnn e alle televisioni francesi. “Ad oggi, numerosi paesi hanno confermato ufficialmente il loro accordo per la consegna di 321 carri armati pesanti all’Ucraina”, ha detto il diplomatico.

Zelensky: “Estremamente grave la situazione al fronte”

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha annunciato che la situazione sul fronte è “estremamente grave”, in particolare nella provincia orientale di Donetsk, dove la Russia sta intensificando la sua offensiva. Il presidente ha confermato che a Vuhledar, a sud-ovest di quella regione, e a Bakhmut, a nord-est, si stanno svolgendo grandi battaglie. Zelensky nel suo discorso a tarda notte ha affermato che le forze russe non stanno solo prendendo d’assalto le posizioni ucraine, ma stanno anche “deliberatamente e metodicamente” distruggendo le città e i paesi intorno a loro “con artiglieria, attacchi aerei e missili“. “L’esercito russo non è a corto di mezzi letali. Può essere fermato solo con la forza”, ha concluso. 3.40.

Leggi anche: Ucraina, Tricarico: “L’Occidente gioca con il fuoco”