Don Riccardo Ceccobelli è il prete che si è innamorato e ha lasciato la sua parrocchia a San Felice di Massa Martana, in provincia di Perugia. Oggi in un’intervista con il Corriere della Sera presenta la sua fidanzata Laura e racconta come si sono conosciuti e innamorati.

Don Riccardo Ceccobelli: il prete innamorato presenta la sua fidanzata Laura

Lo scatto che vedete qui sopra è stato pubblicato dal quotidiano. Lui ha chiesto già a Gualtiero Sigismondi, vescovo della diocesi di Orvieto-Todi, la grazia della dispensa dall’obbligo del celibato e la dimissione allo stato laicale. Dice che non tornerà più indietro. “Appena si è saputa la notizia, mi ha chiamato una mia amica. Mi ha detto: Ma che hai fatto? Ti sei rincoglionito per una donna, hai proprio scapocciato, come si dice dalle nostre parti in Umbria. E adesso tutti a pensare chissà che cosa, ma io dovevo farlo questo salto nel buio, perché è vero che ho smesso di fare il prete ma non di essere prete, che questo sia chiaro. E non potevo continuare perciò a tenermi questa cosa dentro di me. Lo dovevo a Dio, al mio vescovo, ai miei parrocchiani. Una questione di onestà, di libertà, di trasparenza”.

Poi racconta come ha conosciuto Laura: “Noi ci conosciamo da quattro anni, perché io da sei sono, ero, il parroco di Massa Martana e ci siamo incontrati in parrocchia. Ma è da settembre scorso che è cambiato per sempre qualcosa dentro di me. Ho cominciato a percepire dentro un’emozione, io però all’inizio ho fatto di tutto pertenere sotto controllo la situazione, ve lo giuro, ho sperato che trovasse un fidanzato, ma ogni giorno che passava stavo sempre più male. Una sera ho provato forte il bisogno di chiamarla al telefono. Non riuscivo a dormire senza sentire la sua voce. Quando lei mi ha risposto, io le ho detto: “Pronto? Ciao, sono io”. E subito dopo ho avvertito un benessere, una grande pace dentro di me. E mi sono addormentato. A gennaio ho presentato le dimissioni al vescovo».

Laura adesso è vicino a lui, ha 26 anni, fa l’infermiera e anche la catechista e per questo, dice, “noi comunque vogliamo restare nella Chiesa, se ci sono delle regole da rispettare vogliamo farlo, senza dare scandalo”. Insieme sembrano davvero due ragazzi innamorati. Lo sono.