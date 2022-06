Due manager russi di un famoso social morti in un incidente: continuano i decessi sospetti

Due manager russi morti nelle ultime ore: la notizia viene riportata dai media russi e riguardano due esponenti importanti del social russo Vkontakte. Giallo sull’incidente che li ha coinvolti.

Vladimir Gabrielyan e Sergey Merzlyakov, rispettivamente il vice amministratore delegato e un altro top manager del più famoso social network russo, VKontakte, sono morti in un incidente nella mattina di martedì 7 giugno 2022.

Immediatamente dopo la notizia della morte dei due manager russi, si è parlato di un incidente sospetto. Secondo quanto riportano i media russi, l’incidente è avvenuto nei pressi di Shoina, sulla costa che affaccia sul Mar Bianco della penisola di Kanin, a nord del Circolo polare artico. In questa zona quasi disabitata e gelida i due, per motivi non noti, avrebbero preso parte a una spedizione non meglio specificata su mezzi fuoristrada anfibi Sherp.

“Questa mattina – si legge nel comunicato di VKontakte – sono emerse notizie molto tristi sulla tragica morte di Vladimir Gabrielyan e Sergey Merzlyakov in un incidente. Siamo in lutto con le loro famiglie e i loro amici”. Secondo la ricostruzione riferita dall’agenzia russa Ria Novosti, Gabrielyan e Merzlyakov partecipavano a una spedizione su veicoli fuoristrada anfibi.

Continuano i decessi sospetti

Nelle ultime settimane, diversi oligarchi russi sono stati trovati morti in varie parti del mondo o si sono volatilizzati nel nulla. Si tratta di personaggi che ricoprivano incarichi di rilievo nella Federazione Russa e che era o erano stati funzionari della Gazprom, imprenditori di attrezzature mediche o, come ne caso di Protosenya, vicepresidente della società di gas naturale Novatek.

Dunque, i due manager di Vkontakte si aggiungono a una lunga lista di morti sospette di importanti personaggi russi, molti collegati a Putin. Da chiarire, nelle prossime ore, l’incidente che ha colpito i due manager che già sono circondati da ombre e sospetti.

