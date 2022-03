Sequestro beni degli oligarchi russi: perché, quanti sono, di chi sono e a quanto ammontano

Sequestro beni degli oligarchi russi: sono scattate le prime sanzioni a discapito dei miliardari russi più vicini a Putin. Sono stati congelati i beni presenti in alcuni territori europei.

Sequestro beni degli oligarchi russi: perché

Sono scattate le prime sanzioni agli oligarchi russi da parte di alcuni Paesi appartenenti all’Unione Europea. Infatti, sono stati sequestrasti diversi bene presenti nei territori europei.

I primi sequestri effettuati sono il risultato e la conseguenza delle sanzioni previste dalla NATO. Ad esempio in Italia il ministero dell’Economia spiega in una nota: «Sono in corso di adozione provvedimenti di congelamento sul territorio italiano di beni mobili e immobili appartenenti a soggetti russi presenti nelle liste dei regolamenti europei per circa 143 milioni di euro. Provvedimenti sono in corso di adozione».

Sequestro beni degli oligarchi russi: quanti sono

Sarebbero in tutto 680 le persone colpite dalle sanzioni europee, di cui 26 miliardari russi. Le autorità di alcuni paesi europei hanno messo nel mirino i beni degli oligarchi russi, in particolare i grandi yacht ma anche ville super lussuose.

Il 23 febbraio l’Unione europea ha adottato un pacchetto di misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, tra le quali misure di congelamento di fondi e risorse economiche nei confronti di soggetti designati.

Di chi sono e a quanto ammontano

Sono diversi gli oligarchi russi che si sono visti mettere sotto sequestro i loro preziosi e milionari beni nei territori e mari europei. Ecco di chi sono e a quanto ammontano: