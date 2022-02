Sanzioni contro la Russia: cosa sono, quali sono e il significato per l’Italia

Sanzioni contro la Russia saranno decise in queste ore: avranno come unico scopo indebolire la Russia e provare a fermare l’avanzata dell’esercito indebolendo il Paese in altri settori affinché non ci sia più linfa da mettere nel conflitto in Ucraina.

Sanzioni contro la Russia: cosa sono

Putin era stato avvisato: se avesse invaso l’Ucraina avrebbe pagato delle conseguenze economiche da parte della Nato. La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha dichiarato dopo la conferenza di Putin che ha dato inizio al conflitto in Ucraina: “Presenteremo un massiccio pacchetto di sanzioni contro la Russia. Mosca deve ritirare le sue forze armate e rispettare pienamente l’integrità territoriale dell’Ucraina. I leader della Ue discuteranno e adotteranno rapidamente ulteriori misure restrittive nei confronti della Russia. La Ue è con l’Ucraina”.

Nel mirino della Nato ci sono grandi banche, industrie e apparato militare per cercare di indebolire e mettere alle corde la forza russa prima di pensare ad un altro tipo di attacco.

Quali sono le sanzioni

Le sanzioni saranno sicuramente economiche ma avranno anche altre conseguenze ed è sempre la presidente Ursula Von Der Leyen ha spiegare i dettagli: “Prenderemo di mira settori strategici dell’economia russa, bloccando l’accesso a mercati e tecnologie che sono fondamentali per la Russia”.

La strategia e gli obiettivi sono chiari: “Indeboliremo la base dell’economia russa e la sua capacità di modernizzarsi. Congeleremo gli asset russi nell’Ue e fermeremo l’accesso delle banche russe ai mercati finanziari europei. In questo siamo strettamente allineati con Usa, Regno Unito e Canada, ma anche con il Giappone e l’Australia. Queste sanzioni – conclude – sono concepite per avere un pesante impatto sugli interessi del Cremlino e sulla sua capacità di fare la guerra”.

Sanzioni contro la Russia: il significato per l’Italia

Lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina avrà, inevitabilmente, ripercussioni da un punto di vista economico e commerciale in ambito internazionale e italiano. In questo contesto, sono da registrare i rischi per l’esportazione e l’importazione di prodotti italiani in Russia e di prodotti russi in Italia.

Ecco che non tutti i paesi della Nato potrebbero essere concordi nell’infliggere sanzioni alla Russia, perché questo significherebbe fare i conti con duri impatti sulla propria economia. L’Italia, tra le varie sanzioni possibili, vorrebbe che venga escluso il settore energetico vista la nostra grande dipendenza dalle forniture di gas russo.

Però nonostante i timori, il premier Mario Draghi nel suo intervento al G7 ha voluto ribadire l‘Italia non si opporrà alle sanzioni che verranno decise. “Siamo tutti molto colpiti da quanto è avvenuto stanotte. Questa crisi potrebbe durare a lungo, dobbiamo essere preparati. Voglio ringraziare gli Stati Uniti e il presidente Joe Biden per la condivisione di informazioni in queste settimane, e la Commissione Europea per la buona proposta di sanzioni che è sul tavolo. Sulle sanzioni, siamo completamente allineati alla Francia, alla Germania, all’Unione Europea. Dobbiamo essere uniti, fermi, decisi e dobbiamo riaffermare in ogni possibile momento il nostro pieno sostegno all’Ucraina”.