È morto Luca Giurato: il conduttore tv aveva 84 anni

È morto a 84 anni Luca Giurato, giornalista e volto storico della televisione italiana. La notizia viene confermata da fonti vicine alla famiglia: il decesso sarebbe avvenuto verso ora di pranzo.

È morto Luca Giurato, il ricordo della Rai

I vertici della Rai commentano in una nota la morte di Luca Giurato, conduttore televisivo del servizio pubblico per tantissimi anni: “La scomparsa di Luca Giurato addolora profondamente tutta l’azienda che si stringe affettuosamente alla moglie Daniela e a tutti i suoi cari, con un sentimento di profonda riconoscenza. Perché Luca Giurato è stato un giornalista che ha incarnato al meglio – basti ricordare Unomattina, ma non solo – l’essere volto e voce del servizio pubblico, entrando nelle case degli italiani quasi come uno ‘di famiglia’, con uno stile inconfondibile, sorridente e ‘accogliente’, accompagnato da altrettanto inconfondibili simpatia, leggerezza e ironia. Doti umane e professionali che restano patrimonio prezioso del servizio pubblico”.