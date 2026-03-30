Campi minati

E’ la legge del consenso. Volatile come l’elettorato. Che per oltre tre anni è rimasto granitico e inscalfibile. Finché 15 milioni di italiani hanno demolito la riforma dell’ingiustizia sulla quale Giorgia Meloni aveva messo la faccia.

Una battuta d’arresto per la maggioranza che inizia a riverberarsi anche nei sondaggi con la prima flessione nei consensi per i partiti di governo che neppure il repulisti (tardivo) imposto dalla premier (Delmastro, Bartolozzi e Santanché) e non solo (Gasparri liquidato da capogruppo FI per volere di Marina Berlusconi), all’indomani della débâcle referendaria, è servito ad evitare. L’ultima vittima è Elena Chiorino – ex socia, come Delmastro, di Caroccia jr, figlia del prestanome dei Senese (vicenda sulla quale l’inchiesta della Procura di Roma si è arricchita ieri di un nuovo capitolo) – che, dopo quelle da vice presidente, ha rassegnato le dimissioni anche da assessora regionale del Piemonte.

Certo, non è un’emorragia, ma è comunque un segnale. Molto più preoccupante perché le opzioni a disposizione della premier per invertire la rotta scarseggiano. La bocciatura della legge Nordio chiude il capitolo delle riforme costituzionali: il premierato è ormai un’utopia mentre la Corte costituzionale ha già ridimensionato pesantemente i provvedimenti sull’Autonomia differenziata. Le tre riforme portanti del programma elettorale sono evaporate. I prezzi dei carburanti continuano a correre: gli aumenti si sono già mangiati lo sconto (per soli 20 giorni), introdotto per decreto, prima della scadenza . Gli imprenditori sono sul piede di guerra per la scure sugli incentivi agli investimenti, calata dal ministro Giorgetti, per far quadrare i conti. Ad agosto scadrà il Pnrr, unica vera leva sul Pil che ha evitato finora al Paese la recessione. A metà aprile è atteso il Dpef, ma le casse sono vuote per le spese militari.

Il voto anticipato non è un’opzione: tra guerre ed economia al palo, il Quirinale le proverebbe tutte per formare un governo di emergenza nazionale. Anche sulla riforma della legge elettorale, per blindarsi al prossimo giro, la strada è tutta in salita. Un campo minato sulla strada di Meloni verso il secondo mandato. E un’occasione per il centrosinistra. A patto che sappia coglierla, evitando i soliti casini.