Il buco nero dell’Ue

Un’Europa stanca, attraversata da correnti populiste e da economie sotto pressione per inflazione, alti tassi di interesse e fragilità industriale, si trova oggi davanti a un bivio storico che non ammette rinvii. Dopo aver iniettato centinaia di miliardi di euro in aiuti finanziari, militari e umanitari all’Ucraina, l’Unione europea affronta una sfida decisiva: garantire che il sostegno non si trasformi in un buco nero capace di drenare risorse pubbliche verso corruzione endemica, reti criminali e interessi di potere locali. In assenza di un controllo rigoroso, il rischio non è soltanto economico, ma anche strategico e politico, perché la percezione di inefficienza o abuso può erodere la legittimità del progetto europeo e alimentare sentimenti antieuropeisti nei diversi Stati membri.

La prospettiva degli anni a venire indica una trasformazione profonda del modello di assistenza europeo. La più grande minaccia al supporto non sarà solo il campo di battaglia, bensì l’asse che potrebbe formarsi tra corruzione strutturale a livello locale e criminalità organizzata internazionale, capace di intercettare flussi di denaro e beni di uso duale. Senza presidi adeguati, i fondi destinati alla ricostruzione rischiano di confluire in circuiti di riciclaggio transnazionale, mentre l’enorme quantitativo di armamenti e di componenti logistici inviati sul campo potrebbe alimentare un mercato nero parallelo, con ricadute su traffici illeciti, finanziamento di gruppi armati e stabilità di sicurezza anche dentro i confini europei.

Per evitare il collasso del consenso politico negli Stati membri, Bruxelles deve condizionare la prosecuzione degli aiuti all’introduzione di meccanismi di vigilanza specifici e centralizzati, con standard comuni e obblighi misurabili. Non si tratta soltanto di “controllare”, ma di costruire un sistema di governance dell’assistenza che renda tracciabile l’intero ciclo delle risorse: dalla pianificazione dei progetti fino alla verifica dell’effettiva consegna, dell’uso finale e dei risultati ottenuti. A tal fine, è indispensabile istituire registri affidabili, con strumenti che integrino livelli decentralizzati di esecuzione ma con supervisione univoca, e utilizzare soluzioni tecnologiche come la blockchain per tracciare ogni singolo euro e ogni fornitura di materiale strategico, in modo coerente con le esigenze operative e con la sicurezza dei dati. Oggi, infatti, la combinazione tra tracciabilità, audit indipendenti e responsabilità diretta non risulta strutturata in queste forme con continuità e uniformità.

Parallelamente, occorre estendere i poteri operativi della Procura Europea (EPPO), dell’OLAF e di Europol, includendo la creazione di gruppi investigativi congiunti autorizzati ad agire congiuntamente sul territorio ucraino, nel quadro giuridico pertinente e con procedure condivise. Gruppi investigativi permanenti o a missione potrebbero accelerare l’individuazione di frodi, appropriazioni indebite, false fatturazioni e interferenze con la catena degli appalti. Inoltre, l’erogazione dei pacchetti finanziari dovrebbe essere subordinata al raggiungimento di obiettivi vincolanti e verificabili relativi alla riforma della magistratura e degli organismi anticorruzione ucraini, come NABU e SAPO, che attualmente presentano limiti e, in alcuni casi, un’operatività non pienamente allineata alle esigenze del contrasto sistemico. Il vincolo dovrebbe tradursi in criteri di performance, tempistiche definite e conseguenze procedurali in caso di mancato rispetto, evitando che i pagamenti diventino una compensazione automatica slegata dai risultati.

Il percorso di adesione dell’Ucraina all’Unione europea va valutato sul vero terreno di prova: non soltanto la compatibilità formale con le norme europee, ma la capacità di costruire istituzioni solide e verificabili, capaci di resistere alle pressioni di guerra e alle dinamiche di potere interne. In tale prospettiva, la creazione di uno “Stato cuscinetto” rappresenta una valutazione seria non solo per l’Ucraina, ma per l’intera architettura politica europea. Un contesto del genere potrebbe garantire dall’interno la coesione politica dell’Unione, evitando frizioni tra Stati membri, agevolando riforme e rendendo più semplice mantenere unità nelle decisioni strategiche.

L’Europa non può permettersi la cecità geopolitica sulla situazione attuale. Le relazioni con Kiev, nel medio periodo, si giocheranno anche sulla trasparenza con cui verrà costruita e mantenuta la pace, intesa come processo politico sostenibile e non come tregua temporanea. Una pace non trasparente, infatti, rischia di diventare terreno fertile per revisionismi, instabilità e nuovi cicli di violenza, rendendo inefficaci gli sforzi economici europei e minando la credibilità dell’azione esterna dell’Unione.

In questo contesto, il riarmo impone una scelta complessa e potenzialmente conflittuale tra l’aumento della spesa per la difesa e la tenuta dello Stato sociale, nonché tra risorse destinate alla sicurezza e investimenti nella transizione ecologica e nelle infrastrutture strategiche. Se la riallocazione della spesa non sarà comunicata in modo credibile e accompagnata da misure di sostegno ai settori più esposti, il rischio è aumentare sacche di dissenso politico, alimentando dinamiche populiste e narrative di decrescita sociale o di “fatica della solidarietà” tra i cittadini europei. Un’equilibrata strategia di allocazione delle risorse, con priorità chiare e valutazioni d’impatto periodiche, diventa quindi parte integrante della sicurezza, non un semplice tema di bilancio.

L’Europa è arrivata a una svolta non più rinviabile: deve decidere se adottare una risposta alla crisi ucraina di matrice geopolitico-diplomatica o una traiettoria prevalentemente bellicistica. Un semplice temporeggiamento su questa scelta rischia di condurre l’Unione europea verso un ruolo geopolitico di secondo piano, o persino marginale, nella gestione degli equilibri regionali e nelle decisioni che plasmeranno il futuro dell’Europa orientale. Inoltre, dipendere continuamente da pressioni esterne significa perdere margini di manovra e capacità negoziale. Per questo, l’Unione europea non può più ancorarsi alle oscillazioni delle agende politiche di Washington né affidarsi esclusivamente alle pressioni provenienti da Mosca, che per definizione mirano a indebolire l’unità europea e a frammentare le scelte strategiche.

La risposta europea deve quindi essere coerente, misurabile e orientata ai risultati: sostegno all’Ucraina sì, ma con condizioni, controlli e strumenti investigativi efficaci; cooperazione sì, ma dentro un sistema di responsabilità che protegga le risorse pubbliche e preservi la legittimità democratica. Solo così l’Europa potrà trasformare la propria azione in un investimento di lungo periodo nella stabilità, nella sicurezza e nella credibilità internazionale, evitando che la crisi attuale diventi un acceleratore di corruzione e disgregazione.

*Vincenzo Musacchio è professore di strategie di contrasto alla criminalità organizzata, associato al Rutgers Institute on Anti-Corruption Studies presso la Rutgers University of Newark (USA).