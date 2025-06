Meloni, l’ininfluencer

Diceva Meloni che avrebbe dato all’Italia un ruolo centrale nel mondo. E poi è arrivata Gaza. E poi è arrivato l’Iran. E il mondo, inchiodato tra le bombe israeliane e i missili di Teheran, ha riscoperto la cruda gerarchia delle potenze.

La presidente del Consiglio italiana ha fatto tutto quello che una media potenza può permettersi di fare: ha telefonato, ha partecipato, ha twittato. Ha persino sbuffato a un tavolo del G7 dopo una battuta di Macron, diventando meme prima che notizia. Il vertice in videoconferenza del 13 giugno, le consultazioni con Trump e i leader arabi, l’iniziativa italiana per il cessate il fuoco a Gaza: tutte azioni diligenti, ma prive di esito, prive di peso.

Meloni ha parlato con Netanyahu chiedendo aiuti umanitari, ma non ha mai messo in discussione il memorandum militare italo-israeliano. Ha invocato una de-escalation, ma l’Italia è rimasta tra i Paesi che si oppongono a sanzioni Ue contro Tel Aviv. Ha offerto Roma come sede di negoziati, ma nessuno – né Usa né Iran – l’ha presa in considerazione. A mediare, semmai, è stato l’Oman.

E mentre Macron promuoveva conferenze Onu per la Palestina, e Scholz ammoniva Israele da Amman, Meloni raccoglieva “cauti apprezzamenti” per una proposta che nessuno ha discusso. Il G7 si è chiuso con un comunicato su cui la mano italiana è impercettibile: il diritto di Israele a difendersi c’è, l’Iran resta il “problema”, e l’appello al cessate il fuoco è un inciso marginale.

Non è solo una questione di contenuti. È una questione di visibilità, di rilevanza, di credibilità. Meloni è stata nei luoghi giusti, con le parole giuste, nel momento sbagliato o, forse, con il peso sbagliato. La stampa internazionale non la cita tra i leader determinanti. I dossier diplomatici la collocano nel gruppo dei prudenti, dei presenti ma irrilevanti. La sua presenza è registrata, ma mai decisiva.

È questa l’ininfluenza che conta. Quella che non nasce dall’assenza, ma dall’insignificanza. Giorgia Meloni non ha perso un’occasione: l’ha semplicemente vissuta da comparsa. In un mondo che brucia, l’Italia ha portato un secchio vuoto e il desiderio di essere ricordata per averlo agitato.