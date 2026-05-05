Più impunità con meno intercettazioni

Il dibattito sui limiti alle intercettazioni, alimentato dalla legge n. 47 del 2025 e dalle successive circolari ministeriali del 2026, è oggi particolarmente acceso e merita un’analisi articolata e multidisciplinare. Da un lato, il Governo giustifica le restrizioni come misure volte a tutelare la privacy dei cittadini e a ridurre i costi procedurali; dall’altro, gli specialisti nella lotta alle mafie evidenziano gravi rischi investigativi e processuali. Il nucleo del problema non risiede tanto nell’intercettazione in sé, quanto nella pluralità di strumenti procedurali e temporali necessari per far emergere collegamenti complessi all’interno delle organizzazioni criminali e nella capacità dello Stato di bilanciare correttamente interessi pubblici divergenti. La riforma istituisce un limite temporale di 45 giorni per le intercettazioni, prolungabile esclusivamente mediante motivazioni eccezionali. Il Governo precisa che tale vincolo non si applicherebbe ai reati di mafia e terrorismo.

Nelle indagini antimafia, tuttavia, le investigazioni raramente iniziano con la contestazione diretta dell’art. 416 bis: esse spesso muovono dai reati cd. “spia” o minori – ad esempio estorsioni di difficile classificazione, abusi d’ufficio, circuiti illeciti di usura o turbative d’asta – che, attraverso l’osservazione prolungata, consentono di ricostruire la rete relazionale e determinare i nessi con l’organizzazione criminale. Prima della riforma, l’accertamento poteva estendersi per mesi, permettendo agli inquirenti di far emergere progressivamente il vincolo associativo. Oggi, se dopo 45 giorni un’indagine su una corruzione “apparente” non ha ancora evidenziato il collegamento mafioso, l’intercettazione deve essere sospesa. Tale limitazione è un vulnus reale poiché rischia di lasciare impuniti proprio quei soggetti appartenenti alla cd. “area grigia”, la cui responsabilità si manifesta solo come ombra dietro reati satelliti che richiedono un’osservazione prolungata per essere collegati alla criminalità organizzata. L’importanza di un arco temporale esteso per le intercettazioni nelle indagini complesse è confermata dall’esperienza operativa degli ultimi quarant’anni.

sostituire l’esame di singoli casi giudiziari, è costituito dalle indagini in tema di riciclaggio. Le prime intercettazioni appaiono spesso irrilevanti, ma quando sono inserite in un contesto cronologico e relazionale, emerge la sintomatologia criminale riferibile all’associazione di stampo mafioso. Limitare temporalmente tali osservazioni comporta dunque il rischio di perdere la prospettiva storica necessaria a discernere le condotte criminali.

Casi pratici

Un punto di particolare criticità riguarda la possibilità di utilizzare in giudizio il materiale intercettato nell’ambito di un procedimento per un determinato delitto (come la corruzione) ai fini di un procedimento per un altro delitto (per esempio la turbativa d’asta). Se un magistrato intercetta conversazioni concernenti una corruzione e, nell’ascolto, emergono elementi che indicano un coinvolgimento in un traffico di stupefacenti gestito da un boss, la nuova disciplina rischia di rendere quel materiale parzialmente o totalmente inutilizzabile, salvo che il delitto non rientri in una lista molto ristretta d’ipotesi o non ricorrano i presupposti di “indispensabilità” previsti dalle norme. In tal modo si determinano compartimenti informativi che impediscono di “unire i nessi” di una rete criminale estesa e reticolare, compromettendo la capacità investigativa di ricostruire collegamenti funzionali tra reati e autori.

Questo creare un compartimento stagno, produce, sul piano probatorio, effetti dirompenti: l’emergere di elementi confermativi in procedimenti diversi è spesso espressivo di una medesima strategia criminale e la loro disarticolazione può indebolire l’impianto accusatorio in tema di delitti di mafia. Analogo rilievo assume la disciplina sul ricorso a strumenti tecnologici invasivi, in particolare i cosiddetti trojan. Le mafie contemporanee fanno uso sistematico di tecnologie cifrate, server esteri e strumenti digitali sofisticatissimi. L’applicazione di un malware che consenta l’accesso a dispositivi mobili rimane spesso l’unica strategia efficace per acquisire conversazioni e dati rilevanti. Le nuove norme impongono vincoli molto stringenti sull’utilizzo dei trojan, limitandoli a casi di “assoluta necessità”, con il risultato concreto di rallentare o impedire l’acquisizione tempestiva d’informazioni. Parallelamente, l’adozione da parte delle organizzazioni criminali d’intelligenza artificiale e criptovalute accentua il divario operativo: lo Stato, auto vincolandosi a procedure pedisseque e strumenti meno agili, rischia di trovarsi inadeguato rispetto a un avversario che non rispetta nessuna regola.

Sussistono poi importanti implicazioni di coordinamento tra le varie istituzioni che si occupano di lotta alle mafie. Le procure della Repubblica e le forze di polizia richiedono procedure snelle ma trasparenti per ottenere e utilizzare strumenti tecnici, unitamente a salvaguardie giudiziarie efficaci. Sistemi di controllo ex post, audit indipendenti e tutele processuali per i soggetti estranei alle indagini potrebbero coniugare esigenza di efficacia e rispetto dei diritti fondamentali. Per esempio, protocolli che prevedano anche motivazioni circostanziate per la proroga delle intercettazioni libere da limiti temporali rigidi modulati sul grado d’indizio di reato e sulla complessità organizzativa.

Questo ridurrebbe il rischio di abusi senza pregiudicare l’efficacia investigativa antimafia. Altre conseguenze rilevanti derivano dall’obbligo di non trascrivere, o talvolta di non registrare affatto, passaggi ritenuti riferiti a terzi non indagati o “irrilevanti”. Nell’ambito della criminalità organizzata, il cd. “terzo non indagato” può essere l’insospettabile portatore d’ordine, il prestanome che gestisce patrimoni o il mediatore che articola rapporti tra clan e apparati economici. La mancata trascrizione di tali scambi, nei reati di mafia, compromette la capacità di mappare la rete relazionale – che costituisce la vera struttura del potere mafioso – e priva gli inquirenti di elementi indispensabili per la ricostruzione dell’organizzazione criminale. L’omissione sistematica di passaggi apparentemente marginali, inoltre, può generare buchi interpretativi in sede processuale, difficili da colmare mediante idonee prove testimoniali o documentali successive.

Dal punto di vista processualpenalistico, la nuova disciplina solleva anche questioni riguardanti il principio di buona amministrazione della giustizia e al diritto di difesa. La limitazione d’uso del materiale intercettato fra procedimenti diversi può determinare squilibri tra le parti e rendere meno efficiente la fase istruttoria. Parimenti, la disciplina dell’utilizzabilità della prova tecnica deve essere congruente con i principi costituzionali e con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, che richiede bilanciamenti proporzionati tra necessità investigative e tutela della privacy.

In conclusione

Sul piano del diritto comparato, invece, sarebbe utile osservare come altri ordinamenti giuridici abbiano cercato soluzioni ibride per contemperare privacy e investigazione efficace. Alcune legislazioni (cfr. Spagna) prevedono limiti temporali diversi in funzione del livello d’indiziarietà iniziale, controlli giudiziari rafforzati per le proroghe, e meccanismi di protezione per i terzi interessati a posteriori (ad esempio, possibilità di accesso alle trascrizioni solo previa autorizzazione giudiziaria e con facoltà di deposito riservato per parti rilevanti). Questi modelli mostrano che è possibile introdurre tutele stringenti senza compromettere la possibilità di ricostituire reti criminali complesse, purché vi siano adeguati strumenti di controllo e una governance tecnica efficiente.

Per mitigare i rischi appena analizzati, occorrono interventi normativi e regolamentari che bilancino la protezione dei diritti individuali con la necessità investigativa di ricostruire reti criminali complesse. Tra le misure praticabili mi sento di suggerire: criteri più flessibili e motivati per la proroga delle intercettazioni sui reati spia, fondati su parametri oggettivi e valutazioni collegiali; regole chiare per l’utilizzabilità probatoria del materiale intercettato tra procedimenti diversi, con rimedi processuali che consentano di superare e motivare l’impiego trasversale delle informazioni; procedure snelle e altamente controllate per l’impiego di strumenti tecnici sofisticati come i trojan, accompagnate da autorità indipendenti e garanzie di minimizzazione dei dati; nonché risorse economiche adeguate per la formazione tecnica degli operatori e per la cooperazione internazionale in materia digitale, in particolare con riguardo alla tutela e alla condivisione transfrontaliera di evidenze conservate su server esteri.

Nuove misure operative attuabili includono la predisposizione di banche dati interoperabili tra uffici giudiziari e forze di polizia, dotate di robusti meccanismi di accesso controllato e tracciamento, al fine di consentire un uso tempestivo e circoscritto delle informazioni emerse dalle intercettazioni; la promozione di task force specializzate in cyber-intelligence e analisi forense digitale; e l’investimento in infrastrutture per l’analisi dei big data e delle reti sociali criminali, strumenti che consentono di integrare dati sparsi e di individuare pattern di comportamento anche quando singole intercettazioni siano parziali. Dal punto di vista della legittimazione pubblica, ritengo sia fondamentale accompagnare le riforme tecniche con un dialogo trasparente rivolto ai cittadini, che spieghi le ragioni delle operazioni invasive e le garanzie istituite per la tutela della privacy.

Una maggiore consapevolezza civica, insieme a controlli parlamentari e a relazioni periodiche sull’utilizzo degli strumenti investigativi, può contribuire a ricostruire fiducia e a legittimare interventi calibrati. Come opportunamente ha rilevato l’ex Procuratore Nazionale Antimafia Franco Roberti, la dicotomia attuale non è semplicemente tra privacy e sicurezza: si tratta piuttosto di preservare un apparato investigativo moderno, capace di rispondere a fenomeni criminali evoluti, o di abbandonarsi a una procedura che, per eccesso di formalismo, rischia di essere inefficace nei confronti di organizzazioni super tecnologiche. Per conseguire un bilanciamento adeguato, quindi, è necessario promuovere una riforma organica che integri aspetti normativi, tecnici e formativi, includendo rilevazioni empiriche sull’impatto delle restrizioni e valutazioni comparative internazionali.

In conclusione, la sfida normativa e operativa che propone la cd. riforma delle intercettazioni non può essere risolta con soluzioni dicotomiche o puramente ideologiche. Occorre adottare un approccio proporzionato e basato su evidenze che salvaguardi i diritti fondamentali senza però compromettere la capacità dello Stato di indagare e perseguire organizzazioni criminali complesse come sono oggi le nuove mafie. Solo mediante criteri di flessibilità motivata, procedure di controllo efficaci, investimenti in competenze tecniche e forme di cooperazione nazionale e internazionale si potrà garantire un’efficace repressione della criminalità organizzata in un quadro normativo coerente e soprattutto moderno.

Vincenzo Musacchio, Docente di strategie di contrasto alla criminalità organizzata, associato al RIACS di Newark (Usa)