Edoardo Pesce: film, vita privata e fidanzata dell’attore

Chi è Edoardo Pesce, l’attore italiano che è diventato famoso per aver partecipato a Romanzo Criminale – La serie, con la regia di Stefano Sollima.

Edoardo Pesce: biografia, carriera e film

Edoardo Pesce è nato a Roma il 13 settembre 1979 e ha 42 anni. Dopo aver studiato recitazione alla scuola Ribalte di Enzo Garinei e al Teatro Azione, ha debuttato in televisione nel 2006 entrando a far parte del cast della serie Romanzo Crimanale, la cui regia era affidata a Stefano Sollima. L’esordio al cinema, invece, è avvenuto con 20 sigarette (2010), al quale partecipa ricoprendo un ruolo minore.

Successivamente, ha preso parte alla commedia Viva l’Italia (2012) di Massimiliano Bruno, nella quale recita al fianco di Ambra Angiolini, di Raul Bova e di Alessandro Gassman. Con Raoul Bova, poi, collaborerà nuovamente sul set della miniserie Ultimo – L’occhio del falco (2013).

Nel 2014, la sua fama aumenta in modo esponenziale nel momento in cui interpreta Annibale ne I Cesaroni, diventando il quarto fratello della famiglia.

Nel 2017, è stato candidato come Miglior attore non protagonista ai Nastri d’Argento per il ruolo minore recitato in Fortunata di Sergio Castellitto. Successivamente, ha conquistato il successo con Dogman nel 2018, il film di Matteo Garrone che è stato candidato agli Oscar 2019 e per il quale ha vinto un Nastro d’argento e un David di Donatello per aver interpretato il delinquente romano Simone.

Nel 2022, insieme ad Alessandro Roja, recita nel reboot di Altrimenti ci arrabbiamo, al posto di Bud Spencer e Terence Hill. Il film verrà distribuito a partire da mercoledì 23 marzo 2022.

Vita privata e fidanzata dell’attore

Per quanto riguarda la sua vita privata, Edoardo Pesce è estremamente riservato ma, a quanto si apprende, l’attore dovrebbe essere sentimentalmente impegnato e avere una fidanzata. La donna non dovrebbe far parte del mondo dello spettacolo. A ogni modo, l’attore ha più volte spiegato di voler tenere separata la sua vita privata da quella professionale.

Pesce ha un account Instagram che vanta un discreto seguito e sul quale pubblica esclusivamente contenuti legati alla sua vita professionale.