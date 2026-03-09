Si è conclusa la lunga notte elettorale nel ricco Land del Baden-Württemberg in Germania dove, in modo del tutto inaspettato, a spuntarla sono stati i Verdi. A conti fatti non è stato un trionfo travolgente quello conseguito dal candidato dei Verdi Cem Özdemir che ha conseguito il 31% dei voti, ma ciò non toglie che il risultato sia particolarmente indicativo perché rischia di trasformarsi in un terremoto politico per la CDU del cancelliere Friedrich Merz – fino a pochi mesi fa data per sicura vincente – che scivola al secondo posto ottenendo il 30% delle preferenze.

Un flop del partito che guida la maggioranza che risulta ancora più grave davanti all’avanzata dell’estrema destra di Alternative für Deutschland che vola al 18%, ottenendo quasi il doppio delle preferenze ottenute al precedente voto regionale del 2021.

Elezioni di Baden-Württemberg, la batosta per la CDU di Merz

Come riportano i media tedeschi, questo risultato fino a pochi mesi sembrava del tutto irrealizzabile perché la CDU era nettamente avanti nei sondaggi e il candidato conservatore Manuel Hagel godeva di un vantaggio robusto, pari a circa quattordici punti percentuali. Un distacco che con l’avvio della campagna elettorale e complice le tensioni mondiali, ha iniziato a essere eroso in modo lento ma continuo, fino a ribaltare completamente ogni pronostico.

A giocare un ruolo decisivo, secondo gli analisti politici tedeschi, sarebbe stata la campagna elettorale messa in atto dai Verdi che per conquistare quanti più elettori possibili, ha evitato l’eccessiva polarizzazione del voto. Una strizzata d’occhio all’elettorato, soprattutto quello del centro, che appare evidente già dai manifesti elettorali, dove il logo dei Verdi è stato messo in secondo piano.

Secondo gli stessi esperti, il successo di Özdemir deriva anche dalla sua capacità di personalizzare il voto, presentandosi come un candidato moderato e pragmatico, capace di convincere perfino l’elettorato conservatore. Per riuscirci il leader regionale dei Verdi ha coinvolto nella campagna elettorale anche Boris Palmer, sindaco di Tubinga ed ex esponente dei Verdi, già noto per posizioni rigide e intransigenti su immigrazione e sicurezza.

L’avanzata inarrestabile dell’AfD

Ma più che la vittoria dei Verdi o la batosta della CDU, a fare scalpore è l’avanzata dell’AfD che si è piazzata al gradino più basso del podio. Il partito di estrema destra, apprezzato sia dal movimento Maga di Donald Trump che dalla Russia di Vladimir Putin, continua la sua inarrestabile crescita che un tempo riguardava soprattutto l’est della Germania, ma che ormai ha contagiato anche il cuore industriale del sud-ovest della Germania.