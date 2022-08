Elezioni, il Movimento 5 Stelle pubblica i nomi dei candidati. Molti volti nuovi e il leader Conte si presenterà nel Lazio

Il Movimento 5 Stelle ha reso noto sulla sua piattaforma online i nomi dei candidati che parteciperanno alle Parlamentarie. Tante conferme così come i volti nuovi. Presente per la Regione Lazio, il leader Giuseppe Conte.

Elezioni, il Movimento 5 Stelle pubblica i nomi dei candidati

Giuseppe Conte ha lanciato il programma del Movimento 5 Stelle in vista delle elezioni del prossimo 25 settembre. La campagna elettorale ha come slogan “Dalla parte giusta”. Tuttavia, sono giorni intensi questi per il Movimento. Il 16 agosto si apriranno le Parlamentarie e i Pentastellati sulla loro piattaforma hanno pubblicato l’elenco degli iscritti che parteciperanno a questa prima selezione. In totale i senatori candidati sono 41 sui 62 iscritti al gruppo.

Molti volti nuovi e il leader Conte si presenterà nel Lazio

Insieme ai nomi, il M5s ha messo a disposizione anche uno strumento di ricerca dove si può vedere la zona per cui si propone il candidato. Il leader Giuseppe Conte sarà, infatti, candidato per la Camera nella Regione Lazio. L’attuale capogruppo al Senato Mariolina Castellone si ripresenta per palazzo Madama nel collegio Campania, mentre il ministro dell’Agricoltura Stefano Patuanelli corre per la Camera in Friuli Venezia-Giulia.

Alla Camera, l’ex sindaco di Torino Chiara Appendino corre per il collegio Piemonte 1 insieme al deputato uscente Luca Carabetta, mentre Vittoria Baldino, capogruppo in Commissione Affari costituzionali, si presenta in Calabria. L’ex capogruppo al Senato Ettore Licheri e il presidente della Commissione Giustizia Mario Perantoni si presentano in Sardegna.

Corrono anche tutti i vicepresidenti di Conte (tranne Paola Taverna, esclusa dalla regola dei due mandati): Michele Gubitosa per la Camera in Campania 2, Mario Turco per il Senato in Puglia, Riccardo Ricciardi per la Camera in Toscana, Alessandra Todde per la Camera in Sardegna.

In Emilia-Romagna ci sono gli uscenti Marco Croatti e Maria Laura Mantovani, nel Lazio Giulia Lupo e Alessandra Maiorino, in Toscana Gianluca Ferrara, in Liguria l’ex candidato sindaco di Genova Luca Pirondini. Alla Camera, tra i nomi che si presentano nello stesso collegio di Conte anche il notaio dei 5 stelle Alfonso Colucci e i portavoce uscenti Marco Bella, Francesca Flati, Angela Salafia, Francesco Silvestri e Manuel Tuzi.

Ben 12 gli uscenti che si candidano per la Camera in Puglia: Gianmauro Dell’Olio, Leonardo Donno, Vincenzo Garruti, Carla Giuliano, Patty L’Abbate, Giorgio Lovecchio, Angela Masi, Valentina Palmisano, Marco Pellegrini, Angela Piarulli, Iunio Valerio Romano e Francesca Ruggiero. Nove, invece, nel collegio Sicilia 1: Davide Aiello, Giuseppe Chiazzese, Valentina D’Orso, Vita Martinciglio, Leonardo Penna, Filippo Perconti, Dedalo Pignatone e Adriano Varrica.

