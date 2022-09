Elezioni politiche 2022: mascherina obbligatoria? Le regole da rispettare ai seggi

Elezioni politiche 2022: mascherina obbligatoria? Diverse sono le norme di sicurezza anti Covid da dover tenere a mente e da rispettare all’interno dei seggi nella giornata di domenica 25 settembre 2022. Importante è recarsi elle urne ed essere consapevoli.

Elezioni politiche 2022: mascherina obbligatoria?

Domenica 25 settembre dalle ore 7 alle ore 23, gli italiani sono chiamate alle urne per eleggere i nuovi rappresentanti politici. Gli elettori devono essere a conoscenza di alcune normativa anti Covid da rispettare. Riguardo la mascherina, è obbligatoria indossarla per i componenti del seggio, mentre per gli elettori è fortemente raccomandato. Dunque, si potrà scegliere se indossarla o meno per chi si recherà alle urne per votare. Tuttavia, ci sono anche altre norme da sapere sul contrasto al virus.

Le regole da rispettare ai seggi

Non solo la mascherina perché ci sono altre norme da dover sapere e rispettare nei seggi elettorali. All’interno degli edifici verrà garantita la pulizia degli spazi, il ricambio dell’aria e saranno allestiti percorsi differenziati di entrata e uscita per evitare assembramenti. Inoltre, all’interno del seggio elettorale, dovrà essere garantita la distanza minima di un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi e gli elettori. Bisogna igienizzare le mani prima di ricevere la matita e la scheda elettorale, e anche dopo la consegna

L’esercizio del diritto di voto è possibile anche per gli elettori in condizioni di isolamento che facciano pervenire al Comune di residenza tra il decimo e il quinto giorno precedente alle votazioni apposita dichiarazione di voler votare presso il proprio domicilio, con il certificato medico che ne attesti le condizioni: ulteriori informazioni verranno pubblicate sul sito istituzionale a stretto giro.

