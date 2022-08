Elezioni, Sinistra Italiana e Verdi danno il via libera all’accordo con il Pd ma con l’intenzione di estenderlo anche al M5Stelle

Sinistra Italiana e Verdi hanno deciso di dialogare e trovare un accordo sul patto di Alleanza con il Pd ma non solo.

Sinistra Italiana e Verdi hanno dato il via libera per provare a trovare un’intesa con il Partito Democratico. Nonostante, le schermaglie e scetticismi dei giorni scorsi verrà aperto un dialogo ma non è tutto perché arriva anche una controproposta: aprire dialogo con il Movimento 5Stelle.

Elezioni, Sinistra Italiana e Verdi danno il via libera all’accordo con il Pd

Dopo il rinvio dell’incontro con il segretario del Partito Democratico Enrico Letta, Sinistra Italiana e Verdi hanno deciso di dare il via libera a un possibile accordo con appunto il Pd: «Europa verde e Sinistra italiana con le riunioni dei rispettivi organismi dirigenti hanno deciso di costruire un’intesa elettorale con il Partito democratico perché riteniamo le ragioni della difesa della Costituzione, della giustizia ambientale e sociale prioritarie in questo momento delicato per il futuro del nostro paese che necessita della massima responsabilità. Con questo spirito e consapevolezza ci apprestiamo ad incontrare il segretario del Pd Enrico Letta». Sono state le parole di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni.

Sul programma, SI ha chiaro in mente che si debba partire “dal contrasto all’energia fossile a vantaggio di quella rinnovabile; dalla dignità, stabilità e giusta remunerazione del lavoro; dal rilancio del ruolo economico dello Stato; dall’estensione del welfare, compreso il reddito di cittadinanza; dalla legalizzazione di cannabis e eutanasia, dalla promozione dell’uguaglianza di genere; dall’impegno per la pace, il disarmo e il taglio della spesa militare“.

SI e Verdi chiedono di estendere l’accordo anche al Movimento 5Stelle

“L’Assemblea Nazionale di Sinistra Italiana da mandato al Segretario Nazionale e alla Segreteria di verificare la possibilità di stringere un accordo con il Partito Democratico sui collegi uninominali, tale da contrastare con la massima efficacia possibile la forza elettorale della coalizione di destra; di lavorare perché tale accordo sia esteso anche al M5S, e porti alla candidatura di importanti personalità del mondo del lavoro, della cultura, dell’associazionismo e dei movimenti democratici, progressisti ed ecologisti”. E’ quanto approvato dall’assemblea di Si con il 61% di voti favorevoli, il 5% di astensioni. Dunque, la controproposta di SI e Verdi è quella di provare ad estendere l’accordo anche con il Movimento 5Stelle.

Tuttavia, dal Pd arriva un messaggio chiaro sul gioco delle alleanze: «Accogliamo con soddisfazione ed esprimiamo apprezzamento per la decisione assunta oggi dall’Assemblea nazionale di Sinistra Italiana. Al contempo, confermiamo l’indisponibilità a riaprire la discussione sul perimetro delle alleanze già decise». Lo rendono noto fonti del Nazareno.

