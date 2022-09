Elisa a Siracusa il 3 settembre 2022: scaletta delle canzoni e biglietti del concerto

Elisa a Siracusa si esibisce in concerto sabato 3 settembre 2022. L'artista continua il viaggio per l'Italia in occasione del suo tour.

Elisa a Siracusa si esibisce in concerto nella serata di sabato 3 settembre 2022. In occasione del suo “back to the future tour”, l’artista continua il suo giro nelle diverse regioni italiane, lanciando anche un messaggio per il bene dell’ambiente.

Elisa a Siracusa il 3 settembre 2022: scaletta delle canzoni

Elisa è di scena in concerto a Siracusa sabato 3 settembre 2022 in occasione del suo “back to the future tour”. Il tour, che ha avuto inizio lo scorso 28 maggio per attraversare tutte le regioni italiane, è stato ideato per dimostrare che anche la musica live può avere un minor impatto ambientale, da costumi di scena realizzati con materiali riciclati all’utilizzo di luci e servizi in loco per ridurre gli spostamenti e le emissioni. Ecco la scaletta delle canzoni che porterà l’artista sul palco siciliano:

hows a Rollin’ Seta Come sei veramente Rainbow L’anima volta A tempo perso Litoranea Eppure sentire Fire Anche fragile Broken Gli ostacoli del cuore Hope I Feel It in the Earth O forse sei tu Luce (tramonti a Nord Est) Stay No Hero Fuckin’ Believers Together A modo tuo

I biglietti del concerto

I biglietti del concerto non sono più disponibili sul sito di ticketone.it e dunque la cantante fa registrare l’ennesimo sold out del suo tour in giro per l’Italia. Di seguito ecco il resto delle date e delle tappe del tour di Elisa:

Lunedì 5 settembre 2022 – Teatro Antico, Taormina

Mercoledì 7 settembre 2022 – Teatro al Castello, Roccella Jonica (RC)

Domenica 11 settembre 2022 – Castello Sforzesco, Milano

Lunedì 12 settembre 2022 – Castello Sforzesco, Milano

Mercoledì 14 settembre 2022 – Castello Sforzesco, Milano

Sabato 17 settembre 2022 – Piazza dei Cavalieri, Pisa

Mercoledì 21 settembre 2022 – Cavea Auditorium Parco della Musica, Roma

Venerdì 23 settembre 2022 – Cavea Auditorium Parco della Musica, Roma

Sabato 24 settembre 2022 – Cavea Auditorium Parco della Musica, Roma

Giovedì 6 ottobre 2022 – La Madeleine, Bruxelles (Belgio)

Domenica 9 ottobre 2022 – Sala La Paqui (Antigua Sala But), Madrid (Spagna)

Lunedì 10 ottobre 2022 – La 2 de Apolo, Barcellona (Spagna)

Mercoledì 19 ottobre 2022 – Freiheitshalle, Monaco di Baviera (Germania)

