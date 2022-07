Elisa Esposito, chi è l’autrice del “parlare in corsivo”: dalle lezioni su TikTok alle serate in discoteca

Elisa Esposito è la giovanissima influencer che sta spopolando sui social per le sue lezioni di "parlare in corsivo".

Elisa Esposito è la giovanissima tiktoker che sta spopolando sui social per le sue lezioni di “parlare in corsivo” che ha fatto schizzare letteralmente i suoi follower ma anche la sua popolarità fuori dalla realtà virtuale.

Elisa Esposito, chi è l’autrice del “parlare in corsivo”

Elisa Esposito è studente ed influencer. Ha 19 anni, è nata nel 2003, e questa estate ha sostenuto l’esame di maturità. Nell’Ottobre 2021 ha aperto un canale su TikTok ed è diventata famosa nel corso dei mesi per il cosiddetto “parlare in corsivo”. Attualmente ha oltre 827mila follower ed è conosciuta proprio come la “prof di corsivo”.

In una recente intervista ha parlato della sua vita e del suo futuro: “Cosa voglio fare da grande? In futuro magari aprirò un centro estetico – ha dichiarato a La Repubblica – Ho iniziato a fare la prof su TikTok a ottobre 2021. Prima non ero così conosciuta, e questa cosa del cörsivœ non era così così diffusa. Lo scorso autunno ho guadagnato 300.000 nuovi follower in un mese e mezzo, poi sono cresciuta ancora fino a sfiorare quota 800.000. E questo ha probabilmente portato sulla pagina tanto pubblico che non è il mio pubblico, tante persone che non mi conoscevano”.

Dalle lezioni su TikTok alle serate in discoteca

La popolarità è croce e delizia per la giovanissima tiktoker. Pare che le siano arrivate molte minacce di morte ed offese pesanti soprattutto dopo aver ignorato chi fosse l’autore della Divina Commedia in una diretta a Rds. Tuutavia, la fama le sta portando anche qualche riconoscimento: a breve ci sarà la sua prima comparsa in discoteca come special guest. Infatti, sarà ospite del “Banana”, un locale di Salice Terme. Una vera e propria serata, annunciata sui social dagli organizzatori, con tanto di locandina. Il costo: 15€ il biglietto base, tavolo 25€ e privé 30€.

