Emanuela Folliero oggi: quanti anni ha? Carriera, relazione con Stefano D’Orazio, compagno, marito e figlio

Chi è Emanuela Folliero, la conduttrice televisiva ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno nella puntata di mercoledì 12 ottobre?

Emanuela Folliero oggi: quanti anni ha? Carriera

Nata a Milano il 7 febbraio 1965, Emanuela Folliero è stata il volto ufficiale di Rete 4 e anche l’ultima “signorina buonasera”: per 28 anni, infatti, dal 2 aprile 1990 all’8 luglio 2018, ha annunciato il palinsesto televisivo della rete.

Ha debuttato sul piccolo schermo in M’ama non m’ama su Rete 4 negli anni ’80, dopo essersi diplomata al liceo artistico. Ha lavorato come fotomodella per poi affermarsi in televisione nel 1986 prendendo parte al programma sportivo Milan-Inter trasmesso su Telenova. Ha, poi, avuto una piccola parte nella serie tv Licia dolce Licia che aveva come protagonista Cristina D’Avena ed è stata valletta di Conto su di te su Rai 2.

Negli anni ’90, ha avviato la sua collaborazione con Fininvest, oggi Mediaset, diventando l’annunciatrice ufficiale di Rete 4 dopo l’addio di Cinzia Lenzi nell’autunno 1991. Ha sostituito ad interim Iva Zanicchi a Ok, il prezzo è giusto nel 1999 e, nella stagione 1999/2000 è stata testimoniale della campagna pubblicitaria organizzata per promuovere il lancio del nuovo settimanale femminile Tu di Mondadori.

Nel nuovo millennio, ha condotto programmi come Sabato Vip, Festival di Napoli, Sfilata d’amore e moda, Miss Padania, Stranamore con Alberto Castagna, Matrimoni all’italiana, ecc.

Nel 2012, è approdata a La5 conducendo programmi come Hollyfood – L’appetito vien guardando e Il meglio di me.

Relazione con Stefano D’Orazio, compagno, marito e figlio

Per quanto riguarda la sua vita privata, Emanuela Folliero ha avuto una lunga relazione con il batterista dei Pooh Stefano D’Orazio. Si è poi fidanzata con il manager Alessandro Salem. Nel 2007, invece, ha avuto una storia con l’imprenditore Enrico Mellano dal quale ha avuto un figlio. La coppia, tuttavia, si è poi separata nel 2009.

Sempre nel 2009, ha incontrato l’imprenditore Pino Oriccio, con il quale è convolata a nozze il 26 settembre 2019.