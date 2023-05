Emilia-Romagna, allerta gialla annunciata per domani. Conselice è ancora allagata, la rabbia dei cittadini: “Ci hanno abbandonato”

Emilia Romagna, continua l’emergenza maltempo con l’allerta gialla annunciata per la giornata di domani. Intanto, la situazione nella città di Conselice rimane ancora molto critica per l’acqua stagnante che è ancora presente in molte zone del centro abitato.

Emilia Romagna, allerta gialla annunciata per domani

In Emilia Romagna, l’allerta meteo è sempre all’ordine del giorno. La Protezione Civile della Regione ha annunciato per domani “allerta GIALLA per criticità idraulica nelle province di BO, FE, RA, FC, RN; per criticità idrogeologica nelle province di BO, RA, FC, RN”.

Dunque, secondo gli esperti “si prevede la possibilità di temporali pomeridiani sparsi e di breve durata, localmente anche di forte intensità, più probabili sul settore orientale e lungo gli Appennini, con possibili effetti associati occasionali. Permangono condizioni di criticità idraulica localizzate nella pianura bolognese (Budrio, Molinella e Medicina), ravennate e forlivese, per la difficoltà dello smaltimento delle acque esondate dai corsi d’acqua che gravano sul reticolo secondario di bonifica. Le arginature del reticolo principale e secondario potrebbero presentare delle criticità a causa dei ripristini ancora in corso. Nelle zone collinari centro-orientali della regione permangono condizioni favorevoli all’evoluzione dei dissesti innescatisi nelle ultime settimane”.

Conselice è ancora allagata, la rabbia dei cittadini: “Ci hanno abbandonato”

La situazione rimane ancora difficile per l’acqua stagnante nella cittadina di Conselice. “ La gente di Conselice – ha dichiarato il presidente della provincia di Ravenna Michele De Pascale – ha attraversato un inferno fatto di tre alluvioni in venti giorni, probabilmente un avvenimento mai accaduto nella storia d’Italia a una singola comunità, e da giorni combatte per riuscire a drenare attraverso i canali, verso il mare, che però dista più di 35 km”.

Fa eco l’assessore regionale alla sanità Raffaele Donini che riguardo le vaccinazioni straordinarie contro tetano ed epatite A ha sottolineato che “sono state finora 2.926, di cui 2.400 nel Ravennate, soprattutto a Conselice, 215 nel forlivese, 251 nel cesenate e 60 in provincia di Rimini”.

I cittadini si sentono abbandonati e lasciati soli nella situazione ancora critica. Marco Zappi dell’azienda Elektra che produce quadri elettrici e sistemi di automazione racconta. “Solo domenica sono potuto entrare, ora ci vorranno 15 giorni per sanificare e almeno un mese per riaprire. Gli aiuti e i mezzi per togliere l’acqua non sono arrivati finché non si è risolta l’emergenza di Ravenna, siamo rimasti soli, le istituzioni non c’erano e noi paghiamo le tasse come tutti i cittadini”.