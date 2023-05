Emilia Romagna, l’allerta meteo continua con temporali e fiumi in piena: il ministro Musumeci visita le zone più colpite

Emilia Romagna, l’allerta meteo non lascia in pace i cittadini e le zone colpite dal maltempo nelle ultime settimane. Preoccupano ancora rovesci e temporali e così è atteso il ministro della Protezione Civile Musumeci.

Emilia Romagna, l’allerta meteo continua con temporali e fiumi in piena

In Emilia Romagna continua ad essere protagonista, purtroppo, il maltempo che non lascia tregua e pace alle zone già colpite negli ultimi giorni. “Temevamo molto questa notte – ha detto parlando alla Tgr Rai Emilia-Romagna il prefetto di Bologna Castrese De Rosa, che da giorni coordina le operazioni di una delle province più colpite – ma è trascorsa abbastanza tranquilla, le precipitazioni si sono affievolite e oggi dovrebbe essere una giornata di tregua. Ma l’allerta resta alta e continua il monitoraggio su tutte le situazioni di difficoltà”. Preoccupano ancora i temporali e i fiumi in piena annunciati nell’allerta arancione di venerdì 12 maggio per criticità idraulica nella bassa collina e pianura romagnola, nella pianura bolognese e quella ferrarese, e per criticità idrogeologica nell’alta collina romagnola e collina bolognese. Mentre prevista allerta gialla nel resto della regione.

“I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento”, avvisa il Dipartimento. Anbi (l’associazione nazionale bonifiche e irrigazioni)Emilia-Romagna spiega che le precipitazioni su terreni resi impermeabili dall’aridità del suolo ha generato “un innalzamento dei livelli della risorsa idrica presente e una conseguente, quanto immediata, attenzione massima sulle reti di canalizzazioni da parte dei Consorzi di bonifica in Emilia-Romagna. In particolare le zone dell’Emilia Orientale (Modena e Bologna) e della Romagna (Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini) vedono costantemente impegnati, sempre con maggior sforzo ed impegno già da alcuni giorni, uomini e mezzi delle bonifiche nelle operazioni di allontanamento delle acque e di scolo per mettere in sicurezza idraulica i comprensori gestiti”.

Il ministro Musumeci visita le zone più colpite

“Domani mattina accompagnerò il ministro Musumeci sui luoghi colpiti dal maltempo nella nostra regione”, ha annunciato ieri su Facebook il presidente dell’Emilia-Romagna Bonaccini. Il ministro della Protezione Civile Nelle Musumeci visiterà le zone più colpite. Il suo giro inizierà dal Centro Operativo della Valle del Santerno, a Borgo Tossignano, in provincia di Bologna. Poi si sposterà nei Comuni di Casalfiumanese, Fontanelice e Castel del Rio. Poi, si dirigerà verso COC di Predappio (FC) e alle 12.20 in Comune a Faenza (RA) dove è previsto l’incontro con i volontari in Sala del Consiglio comunale ‘E. De Giovanni’. Sempre nella sede dell’Amministrazione comunale, in Piazza del Popolo 31, nella Sala Bigari, alle 13 è in programma il punto stampa.