Emilia Romagna, Salvini mette nello stesso post su Twitter l’alluvione e il Milan: poi prova a rimediare con la proposta di cancellare il Gp di F1 a Imola

Emilia Romagna, Salvini si è reso protagonista di un’altra spiacevole vicenda: il vicepremier aveva pubblicato un post, poi rimosso, che conteneva sia la tragedia dell’alluvione emiliana sia la sconfitta del Milan in Champions League contro l’Inter.

Emilia Romagna, Salvini mette nello stesso post su Twitter l’alluvione e il Milan

Matteo Salvini si è reso protagonista di un’ennesima caduta di stile. Sui social, da lui sempre di più frequentati, ha messo in uno stesso post su Twitter la tragedia dell’Emilia Romagna e la sconfitta del Milan contro l’Inter. Anche se il tweet è stato subito rimosso, è girato sui social tra tante critiche. “Cuore e impegno (e telefono che squilla di continuo) dedicati ai cittadini di Emilia e Romagna che lottano con acqua e fango. Un Milan senza cuore, grinta e idee non merita neanche un pensiero”.

Prova a rimediare con la proposta di cancellare il Gp di F1 a Imola

Poi, il vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, oltre ad aver cancellato il tweet, per farsi perdonare ha proposto il rinvio del GP di Imola, in programma nel weekend, alla luce dell’emergenza maltempo che sta flagellando l’Emilia-Romagna. “La speranza (qualora il rinvio diventasse ufficiale) – spiegano le fonti del ministero – è che la gara possa essere recuperata in una fase successiva, la certezza è che gli appassionati della F1 capiranno e condivideranno questa scelta”. Per Salvini, in questa fase “è doveroso concentrare tutti gli sforzi per fronteggiare l’emergenza”.

Dopo la proposta di Salvini è arrivato anche l’annuncio dal presidente dell’Aci, Angelo Sticchi Damiani. “E’ stato deciso l’annullamento del GP di Imola. Al 99% si recupererà nel 2026 dopo la proroga del contratto” , ha detto a Lapresse. Dopo l’annuncio di Sticchi Damiani, anche l’organizzazione della F1 ha ufficializzato la cancellazione del GP di Imola diramando un comunicato.

