Emma Marrone, morto il papà a 66 anni: il messaggio sui social della cantante

Emma Marrone, morto il papà Rosario. la cantante salentina è in lutto per la perdita del carissimo padre che oltre ad aver creduto fin da piccolina nel talento della figlia, era diventato anche il suo manager.

Emma Marrone piange il papà Rosario dopo la sua morte. A dare la tragica notizia è stato il Comune di Aradeo, in provincia di Lecce, dove viveva, con un post su Facebook: “Ricordiamo Rosario per il suo impegno nella nostra comunità, come uomo di politica, ex amministratore e Presidente del Consiglio nel nostro Comune. Un uomo eclettico, disponibile, forte e schietto che ricorderemo sempre con grande affetto”. I funerali si svolgeranno il pomeriggio del 5 settembre, alle ore 17, nella chiesa madre di Aradeo. Il papà era diventato anche manager personale di Emma e ne ha seguito da vicinissimo la carriera.

Il messaggio sui social della cantante

Prima era arrivato un messaggio di addio su Instagram di Emma: “Fai buon viaggio Papà. Ti amo e ti amerò per sempre. La tua Chicca“. Recentemente, all’Arena di Verona, Rosario, infermiere e musicista autodidatta, aveva accompagnato alla chitarra Emma per il brano Amami e lei lo aveva ringraziato chiamandolo: “Il mio supereroe”.

Poi, tanti sono stati i messaggi dai personaggi del mondo dello spettacolo per partecipare al lutto di Emma. “Non ho parole sorella, ti abbraccio fortissimo”, scrive Francesca Michielin. Sono tanti anche i messaggi arrivati in queste ore per Emma da personaggi del mondo dello spettacolo: “Il vecchio Lupo“, commenta Stefano De Martino, che con la cantante salentina ha avuto in passato una relazione. Tanti altri messaggi da Luciana Littizzetto a Mara Venier, da Alessandro Cattelan a Andrea Delogu, a Rocio Morales.