Ermal Meta: età, libro, canzoni, Sanremo, fidanzata e figlia

Chi è Ermal Meta, il cantautore e autore di origini albanesi che è diventato famoso facendo parte del gruppo musicale La Fame di Camilla e cha ha vinto il Festiva di Sanremo nel 2018 con Non mi avete fatto niente, insieme a Fabrizio Moro.

Ermal Meta: età, canzoni, La Fame di Camilla

Ermal Meta è nato il 20 aprile 1981 a Fier, in Albania, ha 41 anni ed è alto 178 centimetri. Per quanto riguarda il luogo in cui è nato, Fier si trova a circa 100 chilometri dalla capitale albanese Tirana ed è nota per gli importanti siti archeologici come, ad esempio, quello di Apollonia, Ardenica e Bylis.

All’età di 13 anni, insieme alla madre Fatmira e ai fratelli Rinland e Sabini, si è trasferito a Bari. L’artista ha ereditato la passione per la musica dalla madre, primo violino dell’orchestra di Fier. All’età di 16 anni, ha cominciato a suonare sia la chitarra che il pianoforte.

Per quanto riguarda il padre, invece, il cantante ha troncato ogni genere di rapporto con l’uomo, descritto come facilmente incline alla violenza.

La sua carriera è iniziata entrando a far parte degli Ameba 4 con i quali ha partecipato al Festival di Sanremo nel 2006. La band, tuttavia, si è sciolta nel 2007 dopo aver registrato un solo album. Nel medesimo anno, Ermal Meta ha fondato La Fame di Camilla insieme a Giovani Colatorti, Dino Rubini e Lele Diana. Il gruppo ha inciso tre album che contengono sia canzoni in italiano che in albanese, per poi sciogliersi nel 2013. Nei sei anni di attività, tuttavia, La Fame di Camilla ha preso parte al Festival di Sanremo e all’Heineken Jammin’ Festival, suonando sullo stesso palco di artisti come The Cranberries, Aerosmith e Stereophonics.

Sanremo

Dopo il 2013, ha intrapreso la carriera da solista. Negli anni, è stato anche autore, scrivendo brani per Emma Marrone, Francesco Renga, Patty Pravo, Marco Mengoni, Francesca Michelin, Francesco Sarcina, Giusy Ferreri, Red Canzian, Lorenzo Fragola e Annalisa.

Nel 2016, ha pubblicato il suo primo album Umano mentre, dopo aver partecipato alla 77esima edizione del Festival di Sanremo con Vietato Morire, ha pubblicato il secondo album con il medesimo titolo.

Nel 2018, ha vinto Sanremo presentandosi in coppia con Fabrizio Moro e il brano Non mi avete fatto niente, scritto dopo l’attentato terroristico a Manchester organizzato durante il concerto di Ariana Grande.

Sul palco dell’Ariston si è esibito anche nel 2021 con Un milione di cose da dirti e ha vinto il Premio Giancarlo Bigazziper la Miglior Composizione Musicale, assegnato dall’Orchestra del Festival; il Premio per la Miglior Interpretazione; e il premio per la Miglior Cover. All’evento, si è classificato in terza posizione.

Libro, vita privata, fidanzata e figlia

Ermal Meta è stato legato sentimentalmente alla speaker radiofonica Silvia Notargiacomo per circa nove anni. La relazione si è conclusa nel 2018. Successivamente, ha iniziato una storia con Chiara Sturdà, agente sportiva per Top Player Company e marketing manager.

Il cantautore non ha figli.

Nella giornata di domenica 5 giugno, è ospite a Domenica In per presentare il suo libro Domani e per sempre che racconta la storia di un ragazzo ambientata durante i conflitti del ‘900.