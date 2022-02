Ero in guerra ma non lo sapevo: trama, cast e vera storia

Ero in guerra ma non lo sapevo: trama, cast e storia vera del film che verrà trasmesso in prima serata su Rai 1 mercoledì 16 febbraio.

Ero in guerra ma non lo sapevo: trama e vera storia del film in prima visione su Rai 1

Nella serata di mercoledì 16 febbraio, alle ore 21:25, Rai 1 trasmetterà in prima visione il film “Ero in guerra ma non lo sapevo”. La pellicola, che ha debuttato al cinema alla fine del mese di gennaio, è tratta dall’omonimo romanzo di Alberto Torregiani.

La trama del film e del romanzo ripercorre la storia della vita dello scrittore partendo da un drammatico evento datato 1979. Il racconto prende inizio dal momento in cui il padre del romanziere, il gioielliere Pierluigi Torregiani, infatti, rimane coinvolto in uno scontro a fuoco con alcuni rapinatori che fanno improvvisamente irruzione nel suo negozio, ubicato nella periferia di Milano. I ladri sono membri dei Proletari Armati per il Comunismo (PAC), un gruppo terroristico di estrema sinistra. Nel corso della sparatoria, Alberto Torregiani rimane ferito: in seguito all’episodio, lo scrittore inizia a riflettere sulla cattiveria umana e sulla drammaticità degli anni di piombo.

Cast e sceneggiatura del film Ero in guerra ma non lo sapevo

Il film “Ero in guerra ma non lo sapevo”, di genere drammatico, ha la regia di Fabio Resinaro, è stato prodotto in Italia nel 2021 e ha una durata pari a circa 1 ora e 33 minuti.

Per quanto riguarda il cast, l’attore Francesco Montanari interpreta il gioielliere Pierluigi Torregiani mentre AlessandroTocco è stato scelto per il ruolo dello scrittore Alberto Torregiani.

Nel cast, poi, sono presenti anche Laura Chiatti, Luca Guastini, Pier Giorgio Bellocchio, Maria Vittoria Dallasta, Gualtiero Burzi, Juju Di Domenico, Stefano Fregni e Gianluca Gobbi.

La sceneggiatura è stata scritta da Mauro Caporiccio, Carlo Mazzotta e Fabio Resinaro.