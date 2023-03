Notte di disordini pubblici e proteste contro la riforma delle pensioni in Francia: i manifestanti incendiano il portone d’ingresso del municipio di Bordeaux e postano video sui social. Il susseguirsi delle mobilitazioni ha spinto l’Eliseo a rinviare la visita di re Carlo III, in programma dal 26 al 29 marzo, e ha scatenato l’ironia di Mosca.

Non si placano le proteste in Francia contro la riforma delle pensioni voluta dal presidente Emmanuel Macron. I cortei, organizzati dai sindacati e non, stanno portando in piazza migliaia di cittadini che non hanno accettato di buon grado la misura elaborata dal Governo francese. Con il trascorrere dei giorni, le espressioni di dissenso si stanno facendo sempre più intense e violente, come dimostra quanto accaduto nel Paese nella tarda serata di giovedì 23 marzo. I manifestanti radunati a Bordeaux, infatti, hanno dato alle fiamme il portone d’ingresso del municipio. L’incendio appiccato presso l’edificio è stato filmato dai presenti e diffuso sui social media, diventando rapidamente virale.

A seguito di una notte di disordini, il ministro dell’Interno francese Gérald Darmanin ha riferito che sono 457 le persone fermate durante le manifestazioni – degenerate in guerriglia urbana – della nona giornata di mobilitazione che ha travolto l’intero Paese dopo la riforma delle pensioni approvata dall’esecutivo guidato da Macron. Tra le forze dell’ordine, invece, sono stati registrati 441 feriti.

Nel bilancio di ordine pubblico, inoltre, Darmanin ha anche segnalato che, nella sola Parigi, sono stati appiccati 903 incendi a cassonetti e oggetti di arredo urbano.

🇫🇷ICYMI: Last night the Bordeaux town hall was set alight.

This as reports that over a million people have joined the day & night long marches.

Buildings occupied, services shit down & the nation is burning. Macron is under extreme pressure to act.pic.twitter.com/okPGTs4oGk

