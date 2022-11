Esterno notte su Rai 1: quando va in onda e per quante serate. Trama e cast del film sul rapimento di Aldo Moro

Esterno notte è l’ultimo film di Marco Bellocchio e racconta gli ultimi giorni del rapimento di Aldo Moro. Arrivato tra maggio e giungo 2022 nelle sale cinematografiche, farà il suo esordio in prima tv nel mese di novembre.

Esterno notte su Rai 1: quando va in onda e per quante serate

Esterno notte è l’ultimo film del regista Marco Bellocchio e racconta il rapimento e la morte dell’onorevole Aldo Moro. E’ stato presentato nella sezione Première della 75ª edizione del Festival di Cannes nei giorni tra il 17 e il 28 maggio 2022. Il film ha visto la produzione di Lorenzo Mieli per The Apartment, in collaborazione con Rai Fiction e Arte France. La distribuzione internazionale è di Fremantle.

Il film arriva su Rai 1 e sarà diviso in tre prime serate di autunno: lunedì 14, martedì 15 e giovedì 17 novembre. “Ho voluto stavolta farne una serie – dice il regista – per raccontare l’Esterno di quei 55 giorni italiani stando però fuori dalla prigione tranne che alla fine, all’epilogo tragico. Esterno notte perché stavolta i protagonisti sono gli uomini e le donne che agirono fuori della prigione, coinvolti a vario titolo nel sequestro: la famiglia, i politici, i preti, il Papa, i professori, i maghi, le forze dell’ordine, i servizi segreti, i brigatisti in libertà e in galera, persino i mafiosi, gli infiltrati”.

Trama e cast del film sul rapimento di Aldo Moro

La sinossi ufficiale del film recita così: “Aldo Moro viene rapito dalle Brigate Rosse sulla strada per il Parlamento e da quel momento comincia una lunga prigionia. Cinquantacinque giorni dopo viene trovato il suo cadavere in un’auto, a Roma, a metà strada tra le sedi dei due partiti”.

Il cast è d’eccezione e gli attori hanno ben figurato nei loro personaggi. Fabrizio Gifuni interpreta Aldo Moro; Toni Servillo è papa Paolo VI. Nel resto del cast ci sono anche Margherita Buy, Fausto Russo Alesi, Gabriel Montesi e Daniela Marra. Il film su Aldo Moro è arrivato prima al cinema, diviso in due parti così com’è stato pensato, con la prima parte nelle sale da mercoledì 18 maggio e la seconda a partire da giovedì 9 giugno.