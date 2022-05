Esterno notte, il film su Aldo Moro: quando esce al cinema, in tv e in streaming

Esterno notte è il nuovo film in uscita del regista Marco Bellocchio che narra le vicende nefaste sugli ultimi giorni del fondatore della Democrazia Cristiana, Aldo Moro.

Esterno notte, il film su Aldo Moro

Esterno notte è il nuovo film del regista Marco Bellocchio e racconta il rapimento e la morte dell’onorevole Aldo Moro. Sarà presentato nella sezione Première della 75ª edizione del Festival di Cannes nei giorni tra il 17 e il 28 maggio. Il film ha visto la produzione di Lorenzo Mieli per The Apartment, in collaborazione con Rai Fiction e Arte France. La distribuzione internazionale è di Fremantle.

Andrea Occhipinti, il produttore cinematografico fondatore della Lucky Red, ha commentato così l’opera di Bellocchio: “Non sorprende che Thierry Frémaux abbia scelto di presentare a Cannes quest’opera. Quello che Marco Bellocchio ha realizzato è un vero capolavoro. Il racconto di un momento cruciale della storia del nostro paese e non solo, di una generazione, di una famiglia, di un uomo. Un grande film avvincente e tremendamente attuale”.

Fabrizio Gifuni interpreterà Aldo Moro; Toni Servillo sarà papa Paolo VI. Nel resto del cast ci sono anche Margherita Buy, Fausto Russo Alesi, Gabriel Montesi e Daniela Marra.

Quando esce al cinema, in tv e in streaming

Il film su Aldo Moro arriva prima al cinema, diviso in due parti così com’è stato pensato, con la prima parte nelle sale da mercoledì 18 maggio e la seconda a partire da giovedì 9 giugno. Esterno Notte, inoltre, sarà visibile in televisione anche in Rai, e precisamente su Rai 1, con due serate il prossimo autunno.

