Top Gun: Maverick, uscita Italia e Tom Cruise arriva alla premiere in elicottero

Top Gun: Maverick, il nuovo film con l’attore Tom Cruise sarà presto in tutte le sale italiane. C’è da attendere ancora qualche settimana prima di veder volare dopo più di 30 anni l’attore americano che ottenne uno dei suoi più grandi successi con il primo film.

Top Gun: Maverick, uscita Italia

Top Gun: Maverick con protagonista Tom Cruise è atteso nei cinema di tutta Italia. Tra non molto si potranno già acquistare i biglietti per l‘anteprima nazionale del film, programmata per il 21 e il 22 maggio. Il film sarà in tutte le sale a partire dal 25 maggio, due giorni prima del debutto nei cinema Usa.

Si tratta del sequel che ritorna 36 anni dopo il primo film, uscito nei cinema nel 1986, che fu ovviamente un successo. Top Gun: Maverick nelle sale, originariamente, sarebbe dovuto essere rilasciato nel luglio 2019, ma l’uscita è stata ritardata per problemi di produzione e poi bloccata dalla pandemia.

Tom Cruise arriva alla premiere in elicottero

Colpo di scena alla premiere del nuovo film di Tom Cruise. L’attore ha sorpreso tutti arrivando sul red carpet pilotando un elicottero. Non uno qualsiasi, ma con il logo del film. Un vero e proprio spettacolo messo in scena da Cruise che non si smentisce mai nelle sorprese.

La location dell’evento è stato il USS Midway, la portaerei della Marina statunitense ormeggiata nella baia di San Diego, trasformata nel 2004 in museo galleggiante. Per la premiere del film, prossimo all’uscita, è stata organizzata una diretta streaming YouTube su 150 canali in contemporanea e sulle note di Lady Gaga, che ha composto la canzone “Hold my hand” per la colonna sonora.

Leggi anche: Flavia Vento: età, carriera, fidanzati della presunta ex di Tom Cruise