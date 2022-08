Fabrizio Moro a Zafferana il 20 agosto: scaletta delle canzoni e biglietti del concerto

Fabrizio Moro a Zafferana Etnea sabato 20 agosto: l’artista continua il suo “La mia voce tour 2022” in giro per l’Italia in questo periodo estivo. Ecco tutte le informazioni sulle canzoni e i biglietti in occasione del concerto.

Fabrizio Moro a Zafferana il 20 agosto: scaletta delle canzoni

Fabrizio Moro si esibisce live in occasione di “La mia voce tour 2022” a Zafferana Etnea nell’Anfiteatro Falcone Borsellino– Sotto il Vulcano Fest 2022, nell’ambito della programmazione realizzata grazie alla collaborazione con il Comune di Zafferana e alla rassegna annuale Etna in Scena.

L’artista porta sul palco i brani del suo ultimo lavoro discografico “La mia voce” (Fattoria del Moro / Warner Music Italy), che contiene il brano sanremese “Sei tu”, vincitore del Premio Sergio Bardotti per il miglior testo e certificato Oro, e tutte le canzoni che hanno segnato le tappe principali del suo percorso. Di seguito la scaletta delle canzoni che dovrebbero essere protagonisti per il concerto:

La mia voce

Questa è benzina

Svegliati

Figli di nessuno

Le cose che hai da dire

Domani

Tutto quello che volevi

Eppure mi hai cambiato la vita

Alessandra sarà sempre più bella

Ho bisogno di credere

Nun c’ho niente

Sei tu

Non mi avete fatto niente

L’eternità

Me’ nnamoravo de te

Quasi

Libero

Sono come sono

Continuare a cercare

Il senso di ogni cosa

Sono solo parole

Portami via

Pensa

Parole rumori e giorni

Da una sola parte

Pace

I biglietti del concerto

I biglietti del concerto di Moro sono ancora disponibili sul solito sito di ticketone.it e quindi c’è ancora posto per chi volesse partecipare all’evento che vede protagonista la musica del famoso artista. I botteghini aprono alle ore 19 e il concerto avrà inizio per le ore 21. Per “La mia voce tour 2022”, Fabrizio Moro sarà accompagnato sul palco da: al piano Claudio Junior Bielli, Danilo Molinari e Roberto Maccaroni alle chitarre, Luca Amendola al basso e Alessandro Inolti alla batteria.