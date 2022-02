Federica Panicucci incidente: cosa è successo alla conduttrice di Mattino 5?

Federica Panicucci, conduttrice di Mattino 5, è rimasta coinvolta in un drammatico incidente dal quale è uscita fortunatamente illesa.

Federica Panicucci incidente: cosa è successo?

Nella mattinata di lunedì 7 febbraio, la conduttrice di Mattino 5, Federica Panicucci, è rimasta vittima di un incredibile e improvviso incidente mentre stava guidando la sua auto per le strade di Milano. In questo contesto apparentemente tranquillo, infatti, il veicolo della donna è stato colpito da una tegola precipitata da uno dei palazzi che si trovavano nel circondario.

La tegola si è violentemente abbattuta sul tetto in vetro dell’auto della conduttrice di Mattino 5 che, nonostante la potenza dell’urto, è riuscito a sostenere l’impatto. Federica Panicucci, quindi, è riuscita a superare l’episodio indennericavandone soltanto un enorme spavento e un’auto da far riparare.

Incidente per Federica Panicucci: le foto su Instagram

In seguito all’incidente, Federica Panicucci ha postato delle Instagram Stories sul suo profilo ufficiale per raccontare l’accaduto, ribadendo quanto sia stata fortunata nonostante la pericolosità della vicenda.

La conduttrice ha condiviso su Instagram due scatti del tragico sinistro: il primo scatto è stato effettuato dall’interno dell’abitacolo della vettura mentre il secondo è stato fatto dall’esterno dell’auto.

Osservando le immagini, appare evidente la brutalità dell’urto e facilmente immaginabile l’entità dello spavento provato dalla Panicucci nel momento in cui la tegola si è abbattuta sul tetto della sua auto.

Le foto pubblicate online sono state accompagnate anche da una didascalia scritta dalla donna che riportava il seguente messaggio: “Questo è il tetto vetro della mia auto dopo che una tegola è volata giù da un tetto e mi ha colpito in pieno – e ha aggiunto –. Per fortuna il vetro ha resistito, sono viva per miracolo”.

Federica Panicucci di nuovo conduttrice di Mattino 5

Al ritorno dalla pausa natalizia, Federica Panicucci ha ripreso il suo posto alla conduzione di Mattino 5, il programma di Canale 5 che va in onda nella fascia mattutina, al fianco del collega Francesco Vecchi.

Prima del suo ritorno, si era ipotizzato che la conduttrice avrebbe abbandonato il format: le voci in circolazioni, tuttavia, sono state smentite nel momento in cui, a inizio gennaio, i telespettatori hanno ritrovato la donna al timone della trasmissione.

A Mattino 5, la Panicucci sta seguendo anche gli aggiornamenti della Casa del Grande Fratello Vip e si occupa quotidianamente degli aggiornamenti relativi al mondo dello spettacolo. Francesco Vecchi, invece, affronta la parte maggiormente legata all’informazione e ad argomenti di cronaca. La fusione tra le due differenti conduzioni continua a far registrare al programma ottimi ascolti in considerazione della particolare fascia oraria in cui va in onda il format.