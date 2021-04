Federica Sciarelli lascia Chi l’ha visto? In un’intervista rilasciata oggi a Francesca D’Angelo per Libero la conduttrice Rai che riesce a macinare ascolti dal 10% in su, persino in piena

pandemia e mercoledì scorso è addirittura volata al 15% di share, complice il caso di Denise Pipitone, sembra avere questa idea.

Federica Sciarelli lascia Chi l’ha visto?

Federica Sciarelli prima spiega che non ha voglia di fermarsi nemmeno durante Sanremo: «Ogni anno mi propongono di fermarmi, anche perché qualche punticino glielo togliamo a Rai Uno (ride, ndr). Puntualmente, però, rifiuto: pazienza se l’ascolto sarà basso, noi dobbiamo esserci per il nostro pubblico. Sempre. Pensi che, da quando ci sono io (2004, ndr),la redazione è aperta anche al sabato e alla domenica:facciamoi turni. D’altronde se qualcuno perde un proprio caro non può mica aspettare il lunedì!”.

Ma quando l’intervistatrice le chiede come fa a sopportare tutto questo dolore, spiega: “È il motivo per cui sarei tentata di lasciare il programma. Ormai ai miei occhi l’Italiaè diventata un grande cimitero: dovunque vada, associo le città ai nostri casi. L’anno scorso sono stata lì lì per mollare tutto ma poi mi è stato chiesto di restare. Così ho fatto e probabilmente così farò

a settembre. Inoltre amo questo programma”. Ma le piacerebbe tornare a occuparsi di politica: “È da sempre la mia grande passione: la mattina mi sveglio e ascolto la rassegna politica. Ero fedelissima a Stampa e regime di Radio Radicale e i programmi tv che seguo sono tutti di politica. Non saprei peròfare un talk… e sicuramente non andrei su RaiTre perché c’è già la mia amica Bianca”.