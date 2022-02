Federica Sciarelli: marito, figlio, sorella e la verità sulla presunta malattia

Chi è Federica Sciarelli, la giornalista e conduttrice italiana diventata il volto della trasmissione Chi l’ha visto?, in onda su Rai 3.

Federica Sciarelli, carriera della conduttrice di “Chi l’ha visto?”

Federica Sciarelli è nata a Roma il 9 ottobre 1958 ed è una giornalista, conduttrice televisiva e scrittrice italiana. Inoltre, è stata cronista parlamentare e consigliere dell’Ordine dei giornalisti del Lazio.

Figlia di genitori napoletani (il padre è avvocato dello Stato), la conduttrice si è diplomata al liceo classico e, all’età di 20 anni, ha cominciato la professione dopo aver vinto una borsa di studio per l’avviamento alla carriera di giornalista. Per quattro anni, ha lavorato presso l’Ufficio Informazioni Parlamentari.

Nel 1987, ha cominciato a lavorare per il TG3, sotto la direzione di Sandro Curzi. In questo contesto, viene assegnata alla redazione politiche, diventando una delle prime donne a ricoprire un simile incarico per un telegiornale. Dopo aver seguito i lavori parlamentari ed essere diventata inviata, diventa conduttrice dell’edizione delle 19:00 del TG.

Nel 2004, ha cominciato a condurre il programma Chi l’ha visto?, su Rai 3, ruolo che ricopre tutt’ora.

Federica Sciarelli è anche cronista parlamentare e consigliere dell’Ordine dei giornalisti del Lazio, distaccata alla rete, in organico al TG3.

I libri della giornalista: al massacro del Circeo al caso Claps

Nel corso della sua carriera e attività giornalistica, Federica Sciarelli ha scritto anche dei libri, incentrati su fatti di cronaca come il massacro del Circeo oppure le vicende legate alla banda della Magliana.

I libri scritti dalla conduttrice sono i seguenti:

Tre bravi ragazzi. Gli assassini del Circeo, i retroscena di un’inchiesta lunga 30 anni , F. Sciarelli e G. Rinaldi, Rizzoli, 2006;

, F. Sciarelli e G. Rinaldi, Rizzoli, 2006; Con il sangue agli occhi. Un boss della banda della Magliana si racconta , F. Sciarelli e A. Mancini, Rizzoli, 2007;

, F. Sciarelli e A. Mancini, Rizzoli, 2007; Il mostro innocente. La verità su girolimoni condannato dalla cronaca e dalla storia , F. Sciarelli e E. Agostini, Rizzoli, 2010;

, F. Sciarelli e E. Agostini, Rizzoli, 2010; Per Elisa. Il caso Claps: 18 anni di depistaggi, silenzi e omissioni , F. Sciarelli e G. Claps, Rizzoli, 2011;

, F. Sciarelli e G. Claps, Rizzoli, 2011; Trappole d’amore. Storie di truffe romantiche, F. Sciarelli, E. Rocchetti, V. Brignanti, M. Borrometi, Rai Libri, 2020.

Chi è Federica Sciarelli? Marito, figlio, sorella e la verità sulla presunta malattia

Per quanto riguarda la sua vita privata, la conduttrice di Chi l’ha visto? è estremamente riservata e ha scelto di non possedere alcun profilo social.

Nel 2007, le era stato attribuito un flirt con il pm John Henry Woodcok: a questo proposito, il settimanale Chi aveva pubblicato degli scatti che ritraevano la coppia mentre facevano jogging insieme. Le voci sulla relazione non sono mai state confermate né smentite.

Tuttavia, è noto che Federica Sciarelli abbia un figlio, Giovanni Maria, nato nel 1996 da una precedente relazione della giornalista.

Nel mese di gennaio, si erano susseguite voci circa una presunta malattia della conduttrice in seguito alla cancellazione di una puntata di Chi l’ha visto?. Nonostante le indiscrezioni e i gossip in circolazioni, tuttavia, la donna è in ottima salute e non soffre di alcun tipo di patologia.