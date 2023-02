Fedez e il karate, altro scivolone del rapper: “Uno sport inutile”. Risponde il campione olimpico Busà

Fedez ha fatto un altro scivolone durante una punta del suo podcast “Muscio Selvaggio”. Il rapper continua a condividere le sue idee, spesso senza senso, e pensare che dalla settimana prossima arriva con il suo format su Rai 2.

Fedez e il karate, altro scivolone del rapper: “Uno sport inutile”

Altro scivolone di Fedez. Dopo aver deriso la scomparsa di Emanuela Orlandi, il rapper ha fatto un’uscita pubblica sparando a zero su uno sport. Durante il suo podcast “Muschio Selvaggio”, con ospite il fighter Marvin Vettori, Fedez ha detto la sua sulle arti marziali. Il rapper ha descritto il Karate come uno “sport inutile”.

Il rapper ha dichiarato di aver praticato il karate da giovane: “Che arte marziale inutile è il karate. Raga, io sono cintura blu di karate. Ho perso anni della mia vita a imparare delle cose completamente inutili. Tipo che il pugno si dà così… ma chi ca**o dà il pugno così, che pari così. Sono delle mossette goliardiche”.

Risponde il campione olimpico Busà

Luigi Busà, campione olimpico a Tokyo 2020 proprio nel karate (kumite), ha pubblicato su Instagram e Facebook un video in difesa del suo sport e in risposta al rapper: “Il karate è una delle più antiche arti marziali al mondo, insegna il rispetto e la disciplina. Sono qui a difendere il karate e lo sport, qualsiasi esso sia. Fedez, ti invito ad allenarci insieme. Vorrei farti scoprire quanta bellezza, quanta tecnica e quanto rispetto si cela dietro al karate. A tutti i ragazzi che stanno guardando questo video: continuate a fare ciò che vi piace e difendete sempre ciò in cui credete”.

