Ferrari f1 2022, news dalla presentazione: foto, livrea, concept e piloti

La Ferrari F1-75 2022 verrà svelata in modo ufficiale alle ore 14:00 di giovedì 17 febbraio: tutte le caratteristiche della nuova monoposto di Maranello.

Ferrari F1 2022, news della presentazione: piloti e test sul motore

Nel primo pomeriggio di giovedì 17 febbraio, alle ore 14:00, avrà inizio la presentazione della Ferrari F1-75: la nuova monoposto della casa di Maranello progettata per il Mondiale di Formula 1 2022 e con la quale i piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz gareggeranno durante la prossima stagione.

Per quanto riguarda il motore dell’auto, stando alle prime indiscrezioni, questo dovrebbe promettere enormi passi in avanti rispetto al passato. Nel corso della presentazione, tuttavia, la monoposto verrà ammirata esclusivamente da ferma: il propulsore, infatti, non verrà azionato.

Nelle giornate del 23-24-25 febbraio, si terranno i blindatissimi test di Barcellona durante i quali verrà esaminata la resa della vettura. La seconda sessione di test, invece, si terrà nelle giornate del 10-11-12 marzo mentre il primo GP del Mondiale di F1 2022 è fissato per il prossimo 20 marzo.

Scatto non autorizzato diffuso su Twitter a 24 ore dalla presentazione: concept, livrea, design

In attesa di poter constatare la potenza del motore della Ferrari F1-75, dalle 14:00 di giovedì 17 febbraio, sarà possibile osservare il concept della monoposto.

A questo proposito, il design del veicolo è stato svelato con uno scatto non autorizzato a circa 24 ore dalla presentazione ufficiale. L’immagine, condivisa su social media come Twitter, è rapidamente diventata virale, suscitando l’approvazione dei fan.

Come dimostra lo scatto, il design della nuova Ferrari F1-75 appare completamente rivoluzionato. Una novità importante, inoltre, riguarda la livrea che avrà un colore diverso rispetto al passato, abbandonando il Rosso Ferrari per il Rosso Pantone già adottato nel GF del Mudello del 2020 durante i 1000 GP in F1. Potrebbe, poi, anche tornare il colore nero.

La monoposto risulta essere più corta e pesante rispetto alla precedente SF21: la sua lunghezza, infatti, non supererà i 3,6 metri mentre il peso corrisponderà a circa 795 chili. Gli pneumatici, secondo quanto previsto da nuovo regolamento della F1, saranno da 18 pollici e non più da 13 pollici.

Presentazione Ferrari F1 2022 in streaming: dove vederla

La presentazione della Ferrari F1-75 verrà mostrata al mondo in streaming attraverso il canale YouTube della casa automobilistica di Maranello e il sito ufficiale della scuderia.