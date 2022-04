Filippo Magnini: età, genitori, fidanzate, matrimonio con Giorgia Palmas e figli dell’ex nuotatore

Chi è Filippo Magnini, l’ex nuotatore e personaggio televisivo che ha rappresentato l’Italia in molteplici competizioni internazionali e ai Giochi Olimpici?

Filippo Magnini: età, genitori, carriera e Olimpiadi

Filippo Magnini è nato a Pesaro il 2 febbraio 1982, ha 40 anni e pesa 187 centimetri. Sin da bambino, si è appassionato allo sport. In un primo momento, ha cominciato a dedicarsi al pattinaggio a rotelle insieme alla sorella Laura, per poi passare al basket. Successivamente, ha deciso di sperimentare il tennis e, infine, su consiglio medico, è approdato al nuoto. Dall’età di 10 anni ha cominciato ad allenarsi a livello agonistico sia nel calcio che nel nuoto e, da adolescente, ha vinto numerosi premi con la squadra “Vis Sauro Nuoto”.

A 16 anni, dopo aver conquistato svariati premi italiani, è stato convocato per la prima volta in Nazionale. A 18 anni, ha iniziato ad allenarsi esclusivamente nello stile rana e nello stile libero e, dopo aver conseguito il diploma da geometra, ha deciso di trasferirsi a Torino ed entrare nella squadra della “Rari Nantes”. In questo contesto, ha cominciato ad allenarsi con il tecnico Claudio Rossetto.

Nel corso della sua carriera sportiva, ha conquistato 17 medaglie d’oro europee mentre, alle Olimpiadi di Atene, ha vinto una medaglia di bronzo nella finale di stile libero. Nel 2005, invece, ha ottenuto un oro mondiale a Montreal.

A giugno del 2021, ha preso parte a L’Ultima Gara, un docufilm con Massimiliano Rosolino, Raul Bova, Manuel Bortuzzo ed Emiliano Brembilla.

Fidanzate, matrimonio con Giorgia Palmas e figli dell’ex nuotatore

Per quanto riguarda la sua vita privata, Filippo Magnini è attualmente sposato con l’ex velina Giorgia Palmas. Le nozze sono state celebrate il 12 maggio 2021 e sono state caratterizzate da una cerimonia particolarmente intima alla quale hanno partecipato soltanto i testimoni, alcuni familiari e gli amici più stretti, nel rispetto delle regole anti-Covid vigenti in Italia. Magnini aveva chiesto all’ex velina di sposarlo nel giorno della Vigilia di Natale del 2019, le nozze sono poi state rimandate fino al 2021 a causa della pandemia.

La coppia ha una figlia, Mia, venuta il mondo il 25 settembre 2020.

Precedentemente, l’ex nuotatore aveva avuto una relazione sentimentale con la compagna di squadra della Nazionale e nuotatrice Federica Pellegrini.