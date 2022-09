Finlandia-Russia, confini chiusi ai turisti russi: da venerdì 30 settembre scatta il divieto

Finlandia-Russia, confini chiusi ai turisti russi: la decisione è stata presa dal governo finlandese dopo l’intenso traffico dei giorni scorsi. Dopo l’annuncio di mobilitazione parziale di Vladimir Putin, tantissimi russi hanno deciso di lasciare la Russia.

Finlandia-Russia, confini chiusi ai turisti russi

Nei giorni scorsi il traffico tra Russia e Finlandia è aumentato del 40%, soprattutto dopo l’annuncio di mobilitazione parziale da parte del presidente russo Vladimir Putin. “Qui a Vaalimaa il traffico è in aumento da mercoledì scorso, quando la Russia ha annunciato mobilitazioni parziali nel Paese – Jesse Pirttinen, tenente ufficiale di guardia a Vaalimaa – Attualmente siamo al 40% (aumento) del traffico (rispetto alla settimana precedente ndr). Ieri abbiamo registrato 5.500 attrversamenti di frontiera in totale , compreso l’ingresso e l’uscita.”

“Attualmente il tempo di attesa al confine con la Finlandia è davvero breve. Direi che è meno di mezz’ora e ci aspettiamo che il traffico continui a questo livello finché il governo finlandese o il governo russo stabiliranno restrizioni all’uscita dalla Russia o all’ingresso in Finlandia”. Dopoché il traffico al confine è andato in tilt, il governo finlandese ha deciso di bloccare l’accesso ai “turisti” russi.

Da venerdì 30 settembre scatta il procedimento

Il governo finlandese ha annunciato che da venerdì 30 settembre i cittadini russi con visto turistico non potranno più entrare in Finlandia, sia dai confini terrestri che in aereo. Gli spostamenti continueranno invece a essere consentiti nei casi di ricongiungimento familiare, per motivi di studio, per i diplomatici russi e per i politici che si oppongono al governo russo.

Il governo ha spiegato che “tutte le richieste di ingresso verranno considerate individualmente”: chi vuole “può far richiesta d’asilo oppure cercare di attraversare il confine illegalmente. Ma siamo preparati”.

Leggi anche: Mosca annette i territori ucraini occupati dai soldati russi con l’operazione militare speciale: la cerimonia ufficiale si terrà al Cremlino in presenza di Putin