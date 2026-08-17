Flag football, Italia vicecampione del mondo: cos’è, come si gioca e perché questo sport farà il suo debutto olimpico a Los Angeles 2028.

L’Italia è vicecampione del mondo di flag football, uno sport che tra due anni farà il suo debutto olimpico a Los Angeles 2028 e che ancora oggi molti italiani conoscono appena. Gli azzurri hanno chiuso i Mondiali di Düsseldorf perdendo soltanto la finale contro gli Stati Uniti, 46-26, dopo cinque vittorie consecutive. Tornano così a casa con il miglior risultato iridato della loro storia e, soprattutto, con la qualificazione ai prossimi Giochi già conquistata grazie al successo sul Canada in semifinale. Lo racconta la Federazione Italiana di American Football.

La notizia, però, contiene una curiosità difficile da ignorare: l’Italia è diventata una delle migliori Nazionali al mondo in uno sport che buona parte del Paese deve ancora imparare a conoscere.

Allora vale la pena capire che cos’è il flag football, perché sta crescendo così rapidamente e come abbia fatto una disciplina ancora poco visibile in Italia ad arrivare fino al programma olimpico.

Flag football, cos’è e come si gioca

Il nome spiega già una parte delle regole: flag significa bandiera. Il flag football nasce dal football americano e ne conserva il pallone ovale, il quarterback, i ricevitori, i passaggi, i touchdown e gran parte della componente strategica. La differenza fondamentale è che non ci sono placcaggi.

Per fermare il giocatore che porta il pallone, il difensore deve strappargli una delle bandierine fissate alla cintura, il cosiddetto flag pull. Spariscono, quindi, caschi e pesanti protezioni, mentre acquistano ancora più importanza velocità, cambi di direzione, precisione e capacità di leggere rapidamente l’azione.

Nel formato che vedremo alle Olimpiadi si gioca cinque contro cinque, su un campo più piccolo rispetto a quello del football americano tradizionale, con due tempi da 20 minuti. Le regole presentate da Los Angeles 2028 descrivono una disciplina estremamente dinamica, nella quale le azioni durano pochi secondi e i punteggi possono crescere rapidamente. La semifinale mondiale vinta dall’Italia sul Canada è terminata 41-36, mentre la finale contro gli Stati Uniti si è chiusa 46-26.

L’assenza di placcaggi non deve, però, far pensare a una versione semplicemente più facile del football americano. La difficoltà si sposta: il difensore deve raggiungere una piccola bandierina mentre l’avversario accelera e cambia direzione, il ricevitore deve creare spazio in pochi metri e il quarterback deve decidere quasi immediatamente dove mandare il pallone.

È anche questa semplicità dell’attrezzatura, unita alla spettacolarità del gioco, ad aver favorito la diffusione internazionale. Secondo l’International Federation of American Football, il flag è ormai praticato da oltre 20 milioni di persone in più di 100 Paesi. IFAF, CIO e NFL hanno, inoltre, appena formalizzato un accordo per promuoverne ulteriormente la crescita in vista di Los Angeles 2028.

L’Italia era forte già prima di Düsseldorf

Il risultato mondiale non nasce dal nulla. Se molti italiani stanno scoprendo il flag football soltanto adesso, la Nazionale azzurra frequenta da tempo i vertici internazionali.

L’Italia aveva già conquistato due bronzi mondiali, nel 2010 e nel 2014, e nel 2022 aveva raggiunto la finale dei World Games di Birmingham, in Alabama, arrendendosi proprio agli Stati Uniti e conquistando l’argento. Nel settembre 2025 è arrivata poi la consacrazione continentale con il titolo europeo, ottenuto battendo l’Austria 27-19. La stessa IFAF, nel profilo dedicato alla Nazionale italiana, presentava quindi gli azzurri come una delle realtà più solide del panorama internazionale.

A Düsseldorf la conferma è arrivata attraverso un percorso quasi perfetto. L’Italia ha superato Gran Bretagna, Panama e Francia nel girone, poi la Germania nei quarti e infine il Canada in semifinale. Quel 41-36 contro i canadesi ha significato contemporaneamente prima finale mondiale della storia azzurra e qualificazione olimpica.

Soltanto gli Stati Uniti hanno fermato la corsa italiana. Nella finale gli azzurri erano riusciti inizialmente a rispondere all’8-0 americano con Luke Zahradka e Jordan Bouah, riportando il risultato sull’8-8, ma gli Usa hanno poi preso il controllo della partita fino al 46-26 conclusivo. Rimane, comunque, un argento che completa una progressione impressionante: podi mondiali, World Games, titolo europeo e ora seconda posizione iridata.

Perché il flag football diventa olimpico a Los Angeles 2028

L’ingresso ai Giochi è stato approvato dal CIO nel 2023 insieme a quello di squash, cricket, lacrosse e baseball/softball. Il legame con Los Angeles è evidente: il football è uno degli sport simbolo degli Stati Uniti, ma la versione tradizionale sarebbe molto complessa da inserire in un programma olimpico per numero di atleti, equipaggiamento, contatto fisico e tempi di recupero.

Il flag conserva, invece, buona parte dell’identità del football rendendola molto più facilmente esportabile. A Los Angeles verranno disputati un torneo maschile e uno femminile e saranno ammesse soltanto sei Nazionali per ciascuna competizione. Proprio questo dettaglio dà la misura del risultato italiano: gli azzurri saranno una delle sei squadre maschili chiamate a disputare la prima Olimpiade della storia della disciplina.

A rendere il debutto ancora più atteso c’è, inoltre, la possibilità di vedere in campo alcune stelle della NFL. I club della lega professionistica americana hanno dato il via libera alla partecipazione dei propri giocatori ai Giochi, anche se essere un campione del football tradizionale non garantirà automaticamente un posto. Movimenti, spazi e tecniche del flag sono specifici e gli specialisti della disciplina li allenano da anni.

Uno sport che conosceremo alle Olimpiadi, ma nel quale l’Italia è già arrivata

È forse questo il paradosso più interessante della storia. Il flag football conta già milioni di praticanti, è diffuso in oltre cento Paesi e ha alle spalle un movimento internazionale strutturato, ma in Italia resta ancora lontano dalla popolarità delle grandi discipline olimpiche.

Nel frattempo, però, gli azzurri hanno continuato a vincere.

Quando a Los Angeles vedremo un giocatore correre con il pallone ovale e un difensore avvicinarsi senza placcarlo, basterà osservare la sua mano cercare una delle due bandierine alla cintura per capire il principio fondamentale del gioco. Probabilmente dopo poche partite termini come flag pull, touchdown e conversione diventeranno familiari anche a chi oggi non saprebbe spiegare la differenza con il football americano.

Le Olimpiadi hanno spesso questo effetto: trasformano discipline poco conosciute dal grande pubblico in sport dei quali, per qualche settimana, impariamo improvvisamente regole, protagonisti e strategie.

Questa volta, però, l’Italia partirà con un vantaggio non trascurabile: prima ancora che molti italiani imparassero a conoscere il flag football, la Nazionale era già diventata vicecampione del mondo.