Francesca Fialdini: età, altezza, Miss Italia, fidanzato, marito e collaborazione con Francesco Gabbani

Chi è Francesca Fialdini, la conduttrice che da venerdì 8 aprile 2022 sarà al timone del format Ci vuole un fiore con Francesco Gabbani.

Francesca Fialdini: età, altezza, carriera e collaborazione con Francesco Gabbani

Francesca Fialdini è nata l’11 ottobre 1979 a Massa, in Toscana, ha 42 anni ed è alta 170 centimetri. Quando era piccola, i suoi genitori hanno deciso di separarsi. La conduttrice ha un fratello al quale è estremamente legata.

Dopo il diploma, ha conseguito la laurea in Scienze della Comunicazione all’Università “La Sapienza di Roma”. A questo punto, ha cominciato a fare gavetta in radio e a svolgere il ruolo di collaboratrice redazionale, per poi approdare sul piccolo schermo.

Tra il 2005 e il 2013, Fialdini ha lavorato come inviata, conduttrice e consulente del notiziario del programma Rai A sua immagine. Al contempo, tra il 2008 e il 2021, ha condotto la rubrica sul cinema e sulle serie televisive battezzata Videozine.

Dal 2010, ha condotto Cultbook – Storie mentre, nel mese di luglio del medesimo anno, ha presentato con Roberto Zampa anche il programma radio Un’estate fa. Nel 2012, è stata inviata di Fictionmania e si è occupata con Luca Salerno del Premio Strega. Al fianco di Fabio Volo, nel 2013, ha condotto Volo in diretta.

Nel corso della sua carriera, ancora, è stata al timone di Unomattina e Unomattina in famiglia, insieme a Tiberio Timperi e sostituendo Miriam Leone. Dall’ottobre 2019, ha iniziati a condurre su Rai 1 il format Da noi… a ruota libera.

A partire dall’8 aprile 2022, insieme al cantante e cantautore Francesco Gabbani, la Fialdini condurrà il programma incentrato sulla sostenibilità e il futuro del pianeta Ci vuole un fiore.

Miss Italia, vita privata, fidanzato e marito

Per quanto riguarda la sua vita privata, Francesca Fialdini è estremamente riservata. A questo proposito, nel 2017, ha rilasciato un’intervista al settimanale Confidenze, affermando di essere impegnata: “Sono legata a un uomo da quattro anni, però non so dire se sono fidanzata. Lui mi dà serenità perché sa rispettare i miei tempi, non ha pretese, mi accetta come sono, con tutti i miei dubbi, i miei grovigli e la mia fatica a fare un passo in più”.

Nel 2018, tuttavia, è stata fotografata insieme a Pif e le è stata attribuita una relazione con l’ex iena: il flirt non è mai stato confermato né smentito.

Ospite a Vieni da Me nel 2019, poi, ha rivelato: “Lui vive lontano e non appartiene né al mondo dello spettacolo, in senso stretto, né a quello dell’informazione”.

A quanto si apprende, Francesca Fialdini non ha mai partecipato a Miss Italia.