Francesco Gabbani: età, fidanzata e vita privata del cantautore che ha vinto Sanremo con Occidentali’s Karma

Chi è Francesco Gabbani, il cantautore italiano che ha vinto il Festival di Sanremo nel 2017 con il brano Occidentali’s Karma.

Francesco Gabbani: età, biografia ed esordi

Francesco Gabbani è nato a Carrara il 9 settembre 1982 ed è un cantante, cantautore e polistrumentista italiano. È cresciuto in una famiglia che gestiva e gestisce un negozio di strumenti musicali a Carrara, del quale detiene la proprietà. La passione per la musica dell’artista è apparsa evidente sin da quando era bambino. A soli 4 anni, infatti, Gabbani ha cominciato a suonare la batteria mentre, a 9 anni, ha cominciato a dedicarsi alla chitarra, mostrando subito il suo enorme talento.

Con il trascorrere del tempo, ha imparato a suonare anche il basso e il pianoforte. Prima di affermarsi nel mondo della musica italiana, ha lavorato come fonico e come tecnico di palco.

Il suo percorso artistico è cominciato come musicista di funk, jazz e blues. A 18 anni, ha firmato il suo primo contratto discografico e ha registrato il suo primo album con il progetto Trikobalto.

Nel 2011, ha pubblicato quattro singoli: Italia 21, Estate, Un anno in più e Maledetto amore. Quest’ultimo brano è stato tratto dalla colonna sonora del film L’amore fa male di Mirco Viola.

Il primo album da solista del cantautore è uscito nel 2014 e si intitola Greitist Iz, dal quale è stato estratto il singolo I dischi non si suonano.

Carriera musicale del cantautore che ha vinto Sanremo con Occidentali’s Karma

Nel 2016, Francesco Gabbani si è presentato a Sanremo Giovani con il brano Amen, vincendo la categoria Nuove Proposte, insieme al Premio della Critica “Mia Martini”, il Premio “Sergio Bardotti” per il miglior testo e il Premio “Emanuele Luzzati”. Nel medesimo anno, è uscito il suo secondo album in studio Eternamente ora, dal quale sono stati estratti il singolo omonimo Eternamente ora e In equilibrio.

Gabbani è tornato a Sanremo nel 2017, partecipando nella categoria Big con il brano Occidentali’s Karma e vincendo la 67esima edizione del festival, piazzandosi davanti a Fiorella Mannoia con Che sia benedetta ed Ermal Meta con Vietato morire. Dopo la fine di Sanremo 2017, ha pubblicato il suo terzo album Magellano.

Nel 2020, è tornato a Sanremo, classificandosi in seconda posizione con Viceversa, brano incluso nell’omonimo album. Il quinto album in studio del cantautore, invece, è stato annunciato alla fine del 2021 per poi essere rilasciato nel 2022 e si intitola Volevamo solo essere felici.

Gabbani ha esordito anche sul piccolo schermo come conduttore: nel 2017, ha condotto la quinta e ultima edizione degli MTV Awards mentre, dall’8 aprile 2022, condurrà con Francesca Fialdini Ci vuole un fiore su Rai 1.

Chi è Francesco Gabbani? Fidanzata e vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata, Francesco Gabbani è stato a lungo fidanzato con Dalila Iardella, famosa tatuatrice italiana.

Attualmente, è fidanzato con una donna di nome Giulia che non lavora nel mondo dello spettacolo e, come riferito dal cantautore, è molto riservata. A quanto si apprende, il brano Viceversa portato in gara a Sanremo 2020 è una canzone d’amore dedicata proprio alla fidanzata.