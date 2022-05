Francesco Merola: età, moglie, figli, Parla cu me e canzone al padre Mario Merola

Chi è Francesco Merola, il figlio del cantante, attore, compositore e musicista napoletano Mario Merola?

Francesco Merola: carriera, biografia, Parla cu me e canzone al padre Mario Merola

Francesco Merola è nato l’8 settembre 1970 a Napoli. Figlio del cantante napoletano Mario Merola e di Rosa Serrapiglia, sposati dal 1964, è l’ultimo di tre figli. I suoi fratelli maggiori, infatti, sono Michele Roberto e Loredana. Il suo nome deriva da Franco Franchi, grande amico di Mario Merlo e padrino di battesimo del terzogenito dell’artista partenopeo.

Insieme al fratello Michele Roberto che svolge il ruolo di organizzatore, ha sempre lavorato nel settore della musicacome cantante. Nel 2001, ha vinto insieme al padre il Festival di Napoli con il brano L’urdemo emigrante.

Nel corso della sua carriera, Francesco Merola ha portato in giro per l’Italia il tour Il lungo viaggio continua, sempre insieme al padre Mario, che si configurava come una rivisitazione del repertorio della canzone classica napoletana.

Dopo la morte di Mario Merola nel 2008, con il fratello maggiore, Francesco ha aperto a Napoli il ristorante-museo Felicissima Sera presso il quale mangiare e osservare oggetti, abiti di scena, copertine, foto, oggetti, poster, lettere e titoli di giornale dedicati al cantante deceduto.

Moglie e figli del cantante napoletano

Per quanto riguarda la sua vita privata, Francesco Merola è piuttosto riservato. L’uomo è legato a Marianna Mercurio. La coppia, nonostante stia ancora insieme, ha vissuto un periodo di separazione a maggio 2021, annunciato dal cantante sui suoi canali social. La crisi è, infine, stata risolta alcuni mesi dopo.

In relazione ai suoi canali social, invece, il figlio di Mario Merola vanta un discreto seguito su Instagram, dove detiene circa 27 mila followers. Su Facebook, invece, è seguito da oltre 48 mila utenti. Sul suo profilo Facebook, inoltre, condivide post e immagini che riguardano le sue passioni e le sue attività.