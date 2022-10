Franco Gatti, chi era: biografia, moglie, figli, Ricchi e Poveri, malattia e causa della morte del cantante

Franco Gatti è stato uno dei quattro cantanti della band dei Ricchi e Poveri. Purtroppo si è spento all’età di 80 anni nella sua casa di Genova. Da tempo aveva deciso di lasciare il gruppo per motivi personali.

Franco Gatti, chi era: biografia

Franco Gatti, nato a Genova, il 4 ottobre 1942 è stato legato professionalmente da sempre al gruppo dei Ricchi e Poveri. Ha iniziato da giovane con la musica esibendosi nei locali insieme all’amico e collega Angelo Sotgiu. Nel 1964 formò il duo Jet. Poi incontrò Angela e Marina. I quattro decisero di unirsi in un gruppo. A scoprirli fu Franco Califano a Milano che diede alla band il nome di Ricchi e Poveri.

Franco Gatti: moglie e figli

Il cantante si è unito in matrimonio con Stefania e insieme avevano una figlia di nome Federica, laureata in Giurisprudenza. La loro vita è stata colpita dalla morte del figlio Alessio, scomparso prematuramente all’età di 22 anni. Il figlio dell’artista è stato trovato privo di vita nella sua abitazione a Genova a causa di un cocktail fatale di alcol e droga avvenuta il 13 febbraio del 2013. “Dopo che mio figlio Alessio è mancato – aveva rivelato l’artista – la mia vita è cambiata. Io sono diverso, sul palco prima mi prendevo in giro, scherzavo sui miei baffi, sul nasone, facevo lo scemetto. Ora non me la sento più”.

Ad Alessio era stata dedicata l’ultima intervista televisiva che Franco Gatti aveva rilasciato nell’ottobre del 2019 a Caterina Balivo per il programma “Vieni da me”. «Mio figlio beveva, beveva e beveva. Ed è stata anche un po’ la sua disgrazia», aveva detto Gatti. Che aveva chiarito anche le circostanze della morte di Alessio, parlando di una «prima assunzione» di un cocktail di alcool ed eroina, che gli aveva procurato un infarto fatale. «Ha fatto una cazzata, la prima della sua vita, con gli stupefacenti e in un momento in cui non stava bene. E l’ha pagata così», aveva detto il cantante, sottolineando che il ragazzo aveva una dipendenza da alcol ma non dalla droga.

Franco Gatti con i Ricchi e Poveri

I membri che hanno composto il gruppo nella formazione originaria erano Marina Occhiena, Franco Gatti, Angela Brambati e Angelo Sotgiu. Gatti ha lasciato il gruppo nel 2016 dopo la morte del figlio. Successivamente, ha deciso di riprendere il suo ruolo musicale in occasione della reunion.

Malattia e causa della morte del cantante

Ad annunciare la sua scomparsa è stata la famiglia. “È andato via un pezzo della nostra vita. Ciao Franco”. “Le sue condizioni di salute si sono complicate nelle ultime settimane”, fanno sapere fonti vicine alla famiglia. “I funerali saranno giovedì a Genova”, aggiungono le stesse fonti. Gatti ha sofferto per anni di una terribile malattia, il morbo di Crohn, che si era ripresentata per colpa del Covid e per la quale doveva curarsi con il cortisone.

Il Morbo di Crohn “l’ho avuto da ragazzo ed era sparito per 30 anni”, aveva raccontato l’artista qualche tempo fa a Storie Italiane, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele. “Sono stato curato dal dottor Furnari con del cortisone, che ha fatto bene da una parte e male dall’altra, perché mi ha fatto venire la candida nello stomaco e un piccolo herpes. Mi ha quindi guarito Matteo Bassetti, con il quale dovremo prima o poi trovarci a cantare una canzone insieme… Magari la sua scorta può farci da coro!”.

Nel corso della stessa trasmissione televisiva, Franco Gatti aveva inoltre rivelato di non essersi ancora vaccinato: “Sono in attesa del vaccino, perché mentre mi curavo con il cortisone non mi sono potuto sottoporre alla vaccinazione. Io non sono un no vax, voglio fare il vaccino appena sto bene”.